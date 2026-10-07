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Ovo frito com gema mole de hotel: técnica simples leva menos de 5 minutos

Método com frigideira dispensa óleo, não suja a bancada e garante clara no ponto certo

  • Foto do(a) author(a) Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 7 de outubro de 2026 às 11:30

Ovo frito com gema mole
Ovo frito com gema mole Crédito: Imagem gerada por inteligência artíficial

Fritar ovo parece a coisa mais simples do mundo, até o óleo espirrar pela cozinha inteira, a clara queimar e a gema passar do ponto. Para evitar a sujeira no fogão e garantir aquela gema cremosa perfeita, o grande segredo é usar o vapor.

Aqueça um pouco de manteiga ou azeite na frigideira em fogo baixo e coloque o ovo. Em seguida, pingue algumas gotas de água no canto da panela e tampe imediatamente. O vapor vai cozinhar a clara por cima sem endurecer a gema, garantindo um ovo perfeito em poucos minutos.

Veja como fazer ovo frito com gema mole

Fritar ovo parece a coisa mais simples do mundo, até o óleo espirrar pela cozinha inteira, a clara queimar e a gema passar do ponto. Para evitar a sujeira no fogão e garantir aquela gema cremosa perfeita, o grande segredo é usar o vapor. por Imagem gerada por inteligência artificial
Aqueça um pouco de manteiga ou azeite na frigideira em fogo baixo e coloque o ovo. Em seguida, pingue algumas gotas de água no canto da panela e tampe imediatamente. O vapor vai cozinhar a clara por cima sem endurecer a gema, garantindo um ovo perfeito em poucos minutos. por Imagem gerada por inteligência artificial
Ingredientes: 1 ou 2 ovos frescos, 1 colher de chá de manteiga ou azeite, 1 colher de sopa de água, Sal e pimenta-do-reino moída a gosto por Imagem gerada por inteligência artíficial
Modo de preparo: Aqueça uma frigideira antiaderente em fogo baixo e derreta um pouco de manteiga, apenas para untar o fundo. por Freepik
Ovo fritoModo de preparo: Quebre o ovo em uma tigelinha separada (para garantir que está bom) e despeje-o com cuidado no centro da frigideira. por Shutterstock
Modo de preparo: Deixe a clara começar a firmar e ficar branca por cerca de 1 minuto. por Shutterstock
Modo de preparo: Pingue a colher de água em um cantinho livre da panela e tampe imediatamente. por Shutterstock
Modo de preparo: Deixe cozinhar de 1 a 2 minutos, ainda em fogo baixo, até uma película branca cobrir a gema. por Imagem gerada por inteligência artíficial
Modo de preparo: Desligue o fogo, tempere com sal e pimenta a gosto e sirva na hora. por Imagem gerada por inteligência artíficial
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Fritar ovo parece a coisa mais simples do mundo, até o óleo espirrar pela cozinha inteira, a clara queimar e a gema passar do ponto. Para evitar a sujeira no fogão e garantir aquela gema cremosa perfeita, o grande segredo é usar o vapor. por Imagem gerada por inteligência artificial

Ingredientes

1 ou 2 ovos frescos

1 colher de chá de manteiga ou azeite

1 colher de sopa de água

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

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Modo de preparo

Aqueça uma frigideira antiaderente em fogo baixo e derreta um pouco de manteiga, apenas para untar o fundo.

Quebre o ovo em uma tigelinha separada (para garantir que está bom) e despeje-o com cuidado no centro da frigideira.

Deixe a clara começar a firmar e ficar branca por cerca de 1 minuto.

Pingue a colher de água em um cantinho livre da panela e tampe imediatamente.

Deixe cozinhar de 1 a 2 minutos, ainda em fogo baixo, até uma película branca cobrir a gema.

Desligue o fogo, tempere com sal e pimenta a gosto e sirva na hora.

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