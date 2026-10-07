Ovo frito com gema mole de hotel: técnica simples leva menos de 5 minutos

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Ana Beatriz Sousa
Publicado em 7 de outubro de 2026 às 11:30
Fritar ovo parece a coisa mais simples do mundo, até o óleo espirrar pela cozinha inteira, a clara queimar e a gema passar do ponto. Para evitar a sujeira no fogão e garantir aquela gema cremosa perfeita, o grande segredo é usar o vapor.
Aqueça um pouco de manteiga ou azeite na frigideira em fogo baixo e coloque o ovo. Em seguida, pingue algumas gotas de água no canto da panela e tampe imediatamente. O vapor vai cozinhar a clara por cima sem endurecer a gema, garantindo um ovo perfeito em poucos minutos.
Veja como fazer ovo frito com gema mole
Ingredientes
1 ou 2 ovos frescos
1 colher de chá de manteiga ou azeite
1 colher de sopa de água
Sal e pimenta-do-reino moída a gosto
Modo de preparo
Aqueça uma frigideira antiaderente em fogo baixo e derreta um pouco de manteiga, apenas para untar o fundo.
Quebre o ovo em uma tigelinha separada (para garantir que está bom) e despeje-o com cuidado no centro da frigideira.
Deixe a clara começar a firmar e ficar branca por cerca de 1 minuto.
Pingue a colher de água em um cantinho livre da panela e tampe imediatamente.
Deixe cozinhar de 1 a 2 minutos, ainda em fogo baixo, até uma película branca cobrir a gema.
Desligue o fogo, tempere com sal e pimenta a gosto e sirva na hora.