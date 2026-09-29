REDES SOCIAIS

Padre bonitão viraliza e paróquia fecha comentários após elogios: 'Nem me confessei e já tô pecando'

João Paulo apareceu em vídeo convidando fiéis para novena em Varginha; publicação chamou atenção nas redes e rendeu comentários bem-humorados

Giuliana Mancini

Publicado em 29 de setembro de 2026 às 11:17

Padre João Paulo Gonçalves de Carvalho, da Paróquia Nossa Senhora Aparecida, viralizou nas redes sociais Crédito: Reprodução/Instagram @paroquiaaparecidavga

Um vídeo publicado pela Paróquia Nossa Senhora Aparecida, em Varginha, no Sul de Minas Gerais, viralizou nas redes sociais por um motivo inusitado. O Padre João Paulo Gonçalves de Carvalho aparecia na gravação convidando os fiéis para a Novena e Festa de Nossa Senhora Aparecida, mas a aparência dele acabou chamando mais atenção do que o próprio convite religioso.

A publicação rapidamente recebeu uma série de elogios direcionados à beleza do sacerdote, além de comentários de mulheres que brincaram sobre uma suposta vontade repentina de frequentar as missas e celebrações da paróquia. Com a repercussão, os responsáveis pela página fecharam os comentários do vídeo.

Padre João Paulo Gonçalves de Carvalho, da Paróquia Nossa Senhora Aparecida 1 de 14

A medida, porém, não encerrou as brincadeiras. Em outras publicações nas redes sociais em que João Paulo aparece, internautas continuaram deixando mensagens sobre o padre.

"Menina… Eu iria em todas as missas desse padre", escreveu uma mulher. "Nossa, me deu uma vontade de ir pra missa", comentou outra. O contexto religioso também virou combustível para os comentários. "Misericórdia… nem me confessei e já tô pecando!", brincou um internauta. Em outra publicação, uma mulher escreveu: "Quem ficar por último é a mulher do padre, ninguém sai do lugar".

Até quem afirmou ser ateu entrou na brincadeira. "O inimigo é ardiloso, ele testa meu ateísmo todos os dias!", escreveu um homem. Outra seguidora resumiu a repercussão em poucas palavras: "Senhor, eu pequei".

Convite para a novena

Apesar da repercussão nas redes, o objetivo do vídeo era divulgar a programação religiosa da Paróquia Nossa Senhora Aparecida. Na gravação, João Paulo convida a comunidade para participar da Novena e Festa de Nossa Senhora Aparecida, celebração em homenagem à padroeira do Brasil.