Padre bonitão viraliza e paróquia fecha comentários após elogios: 'Nem me confessei e já tô pecando'

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Giuliana Mancini
Publicado em 29 de setembro de 2026 às 11:17
Um vídeo publicado pela Paróquia Nossa Senhora Aparecida, em Varginha, no Sul de Minas Gerais, viralizou nas redes sociais por um motivo inusitado. O Padre João Paulo Gonçalves de Carvalho aparecia na gravação convidando os fiéis para a Novena e Festa de Nossa Senhora Aparecida, mas a aparência dele acabou chamando mais atenção do que o próprio convite religioso.
A publicação rapidamente recebeu uma série de elogios direcionados à beleza do sacerdote, além de comentários de mulheres que brincaram sobre uma suposta vontade repentina de frequentar as missas e celebrações da paróquia. Com a repercussão, os responsáveis pela página fecharam os comentários do vídeo.
Padre João Paulo Gonçalves de Carvalho, da Paróquia Nossa Senhora Aparecida
A medida, porém, não encerrou as brincadeiras. Em outras publicações nas redes sociais em que João Paulo aparece, internautas continuaram deixando mensagens sobre o padre.
"Menina… Eu iria em todas as missas desse padre", escreveu uma mulher. "Nossa, me deu uma vontade de ir pra missa", comentou outra. O contexto religioso também virou combustível para os comentários. "Misericórdia… nem me confessei e já tô pecando!", brincou um internauta. Em outra publicação, uma mulher escreveu: "Quem ficar por último é a mulher do padre, ninguém sai do lugar".
Até quem afirmou ser ateu entrou na brincadeira. "O inimigo é ardiloso, ele testa meu ateísmo todos os dias!", escreveu um homem. Outra seguidora resumiu a repercussão em poucas palavras: "Senhor, eu pequei".
Convite para a novena
Apesar da repercussão nas redes, o objetivo do vídeo era divulgar a programação religiosa da Paróquia Nossa Senhora Aparecida. Na gravação, João Paulo convida a comunidade para participar da Novena e Festa de Nossa Senhora Aparecida, celebração em homenagem à padroeira do Brasil.
A programação será realizada entre os dias 2 e 12 de outubro. De acordo com a paróquia, serão dias dedicados à "fé, oração e devoção".