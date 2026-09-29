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Padre bonitão viraliza e paróquia fecha comentários após elogios: 'Nem me confessei e já tô pecando'

João Paulo apareceu em vídeo convidando fiéis para novena em Varginha; publicação chamou atenção nas redes e rendeu comentários bem-humorados

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 29 de setembro de 2026 às 11:17

Padre João Paulo Gonçalves de Carvalho, da Paróquia Nossa Senhora Aparecida, viralizou nas redes sociais
Padre João Paulo Gonçalves de Carvalho, da Paróquia Nossa Senhora Aparecida, viralizou nas redes sociais Crédito: Reprodução/Instagram @paroquiaaparecidavga

Um vídeo publicado pela Paróquia Nossa Senhora Aparecida, em Varginha, no Sul de Minas Gerais, viralizou nas redes sociais por um motivo inusitado. O Padre João Paulo Gonçalves de Carvalho aparecia na gravação convidando os fiéis para a Novena e Festa de Nossa Senhora Aparecida, mas a aparência dele acabou chamando mais atenção do que o próprio convite religioso.

A publicação rapidamente recebeu uma série de elogios direcionados à beleza do sacerdote, além de comentários de mulheres que brincaram sobre uma suposta vontade repentina de frequentar as missas e celebrações da paróquia. Com a repercussão, os responsáveis pela página fecharam os comentários do vídeo.

Padre João Paulo Gonçalves de Carvalho, da Paróquia Nossa Senhora Aparecida

Padre João Paulo Gonçalves de Carvalho, da Paróquia Nossa Senhora Aparecida, viralizou nas redes sociais por Reprodução/Instagram @paroquiaaparecidavga
Padre João Paulo Gonçalves de Carvalho, da Paróquia Nossa Senhora Aparecida, viralizou nas redes sociais por Reprodução/Instagram @paroquiaaparecidavga
Padre João Paulo Gonçalves de Carvalho, da Paróquia Nossa Senhora Aparecida, viralizou nas redes sociais por Reprodução/Instagram @camaravarginha
Padre João Paulo Gonçalves de Carvalho, da Paróquia Nossa Senhora Aparecida, viralizou nas redes sociais por Reprodução/Instagram @paroquiaaparecidavga
Padre João Paulo Gonçalves de Carvalho, da Paróquia Nossa Senhora Aparecida, viralizou nas redes sociais por Reprodução/Instagram @paroquiaaparecidavga
Padre João Paulo Gonçalves de Carvalho, da Paróquia Nossa Senhora Aparecida, viralizou nas redes sociais por Reprodução/Instagram @paroquiaaparecidavga
Padre João Paulo Gonçalves de Carvalho, da Paróquia Nossa Senhora Aparecida, viralizou nas redes sociais por Reprodução/Instagram @paroquiaaparecidavga
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Padre João Paulo Gonçalves de Carvalho, da Paróquia Nossa Senhora Aparecida, viralizou nas redes sociais por Reprodução/Instagram @paroquiaaparecidavga

A medida, porém, não encerrou as brincadeiras. Em outras publicações nas redes sociais em que João Paulo aparece, internautas continuaram deixando mensagens sobre o padre.

"Menina… Eu iria em todas as missas desse padre", escreveu uma mulher. "Nossa, me deu uma vontade de ir pra missa", comentou outra. O contexto religioso também virou combustível para os comentários. "Misericórdia… nem me confessei e já tô pecando!", brincou um internauta. Em outra publicação, uma mulher escreveu: "Quem ficar por último é a mulher do padre, ninguém sai do lugar".

Até quem afirmou ser ateu entrou na brincadeira. "O inimigo é ardiloso, ele testa meu ateísmo todos os dias!", escreveu um homem. Outra seguidora resumiu a repercussão em poucas palavras: "Senhor, eu pequei".

Convite para a novena

Apesar da repercussão nas redes, o objetivo do vídeo era divulgar a programação religiosa da Paróquia Nossa Senhora Aparecida. Na gravação, João Paulo convida a comunidade para participar da Novena e Festa de Nossa Senhora Aparecida, celebração em homenagem à padroeira do Brasil.

A programação será realizada entre os dias 2 e 12 de outubro. De acordo com a paróquia, serão dias dedicados à "fé, oração e devoção".

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Padre João Paulo Gonçalves de Carvalho

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