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Padre Fábio de Melo abre o coração sobre depressão e uso de medicamentos: ‘Eu nunca acordei feliz’

Religioso revelou detalhes de rotina difícil e da luta contra a depressão

  • Foto do(a) author(a) Felipe Sena

  • Felipe Sena

Publicado em 15 de outubro de 2026 às 22:26

Padre Fábio de Melo
Padre Fábio de Melo Crédito: Reprodução | YouTube

O Padre Fábio de Melo, de 55 anos, abriu o coração e relembrou o período em que sofreu depressão crônica, durante o programa Sem Censura, da TV Brasil, nesta quinta-feira (15).

Embora tenha falado publicamente sobre sua saúde mental em outras ocasiões, desta vez, aprofundou a relação entre a depressão, sua sensibilidade e o tratamento medicamentoso.

Padre Fábio de Melo

Padre Fábio de Melo deu resposta aos haters por Reprodução | Globo
Padre Fábio de Melo deu resposta aos haters por Reprodução | Instagram
Padre Fábio de Melo por Divulgação
Padre Fábio de Melo vai se apresentar em duas cidades por Reprodução
Padre Fábio de Melo por Reprodução
Padre Fábio de Melo por Reprodução
Padre Fábio de Melo por Reprodução
Padre Fábio de Melo por Reprodução
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O religioso ressaltou que não acorda bem todos os dias. “É isso que me faz ter a sensibilidade que eu tenho. Eu não sou uma pessoa eufórica. Eu acordo triste, eu acordo desanimado. Tudo aquilo que eu decidi à noite, que eu estava superfeliz, no outro dia eu amanheço arrependido”, relatou.

“Desde que eu me entendo por gente, eu nunca acordei feliz. Eu posso estar no melhor lugar do mundo, eu não acordo feliz. É meu, é uma sombra que eu levo, e eu acredito que a sombra seja o lado positivo da minha criatividade", ainda.

O padre ainda explicou que é necessário ter um tempo para recuperar o equilíbrio ao longo do dia. De acordo com ele, o uso de medicamentos em doses elevadas faz com que ele pareça mais feliz aos olhos das outras pessoas, mas também interferua na forma como vivenciava as próprias emoções.

“Eu levo um tempo para metabolizar isso, passar e falar: ‘Agora vamos para o eixo’. Quando eu tomava muitos remédios, eu ficava ótimo para os outros. Claro. Eu era a melhor pessoa do mundo. Já acordava felizinho, não tinha conflitos, mas também não tinha nenhum processo humano em ebulição que me ajudasse a ser quem eu sou. Eu era uma pessoa que correspondia aos comandos, e eu não quero isso”, afirmou.

“Então, quando encontrei a medicação e a dosagem certas para lidar com uma depressão crônica, comecei a ter isso. Eu sei que, de manhã, sou assim”, explicou.

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