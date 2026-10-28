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Padre Fábio de Melo relembra experiência sobrenatural e revela que viu ser estranho: ‘Realidade maligna’

Religioso explicou que tudo começou após relato de uma adolescente, filha de uma amiga

  • Foto do(a) author(a) Felipe Sena

  • Felipe Sena

Publicado em 28 de outubro de 2026 às 22:25

Padre Fábio de Melo
Padre Fábio de Melo Crédito: Reprodução

O padre Fábio de Melo relembrou uma experiência sobrenatural vivida no passado e disse ter enfrentado uma “realidade maligna”. De acordo com o sacerdote, tudo começou após o relato de uma adolescente, filha de uma amiga. Ele afirmou que enfrentou uma entidade dentro do próprio quarto. “Foi uma experiência que eu vivi”, recordou.

O padre Fábio de Melo relembrou uma experiência sobrenatural vivida no passado ao enfrentar uma “realidade maligna”.

Padre Fábio de Melo

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Padre Fábio de Melo deu resposta aos haters por Reprodução | Instagram
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Segundo o sacerdote, tudo começou após o relato de uma adolescente, filha de uma amiga, que afirmou ter enfrentado uma entidade dentro do próprio quarto. “Foi uma experiência que eu vivi”, recordou em uma participação no programa The Noite em 2014. O relato foi repostado por Danilo Gentili, nesta terça-feira (27).

“Uma vez eu estava na casa de uma amiga e ela me disse assim: ‘Padre, o senhor poderia conversar com a minha filha? Ela está no quarto dela’. Eu falei ‘Claro’. Eu não conhecia a filha dela e na hora que eu fui subindo as escadas, por tudo que há de mais sagrado, e olha que eu sou um cara muito racional, me considero uma pessoa equilibrada do ponto de vista religioso, eu tive uma sensação física de mal-estar, como se uma coisa fria estivesse tomando conta de mim”, contou o padre.

Em seguida, o religioso disse que teve um encontro com a jovem. “Batemos na porta, eu entrei, era uma menina de 13, 14 anos. Eu perguntei: ‘Tudo bem com você?’ e ela me disse ‘Não’. Ela começou a falar: ‘Padre, eu tenho tido umas visões muito ruins dentro do meu quarto’”, comentou Fábio de Melo.

Depois disso, as coisas começaram a ficar um pouco estranhas.“E quando ela falou isso, ela começou a descrever o que ela via. Naquele momento, era como se eu estivesse envolvido naquilo que ela via e estivesse vendo também. Eu rezei por ela, fiquei uns dez minutos rezando por ela.”

No entanto, a situação piorou em casa. “Eu fui embora e, quando eu me deitei, depois de apagar a luz, eu senti imediatamente como se uma pessoa tivesse deitado sobre mim, e eu não consegui me levantar e comecei a sentir a minha respiração faltar”, relatou.

“Eu fiz uma oração em línguas, e nisso fui ficando calmo, até que se acendeu aquela luz que eu havia apagado. Foi uma experiência que eu vivi. É como se eu tivesse tido um contato com uma realidade maligna que eu havia enfrentado um pouco antes”, finalizou.

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