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Padrinhos de casamento de Juliette foram presenteados com ovo de R$ 745; entenda o significado

Peça criada pela Oficina Francisco Brennand simboliza a origem da vida e os recomeços; Anitta, Gilberto Gil e Giovanna Ewbank estão entre os famosos que receberam o presente

  • Foto do(a) author(a) Fernanda Varela

  • Fernanda Varela

Publicado em 30 de outubro de 2026 às 18:39

Juliette presenteou padrinhos com ovo especial
Juliette presenteou padrinhos com ovo especial Crédito: Reprodução

Juliette e Kaique Cerveny escolheram um presente cheio de simbolismo para convidar os padrinhos de casamento. Antes da cerimônia realizada na quinta-feira (29), no Instituto Ricardo Brennand, em Recife, Pernambuco, o casal entregou aos escolhidos uma caixa personalizada com uma escultura conhecida como Ovo da Vida, avaliada em aproximadamente R$ 745.

A peça, produzida pela Oficina Francisco Brennand, representa conceitos como origem, criação, renovação e recomeço. O ovo é um elemento recorrente na obra do artista pernambucano Francisco Brennand, que explorava temas relacionados à fertilidade, à natureza e aos ciclos da existência.

Casamento de Juliette e Kaique Cerveny

Casal organizou uma grande festa para comemorar o matrimônio por Reprodução | Instagram
Casal organizou uma grande festa para comemorar o matrimônio por Reprodução | Instagram
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Casal organizou uma grande festa para comemorar o matrimônio por Reprodução | Instagram

No convite preparado por Juliette e Kaique, a escultura foi acomodada sobre flores de algodão, acompanhada de um certificado de autenticidade e de uma carta escrita em papel de algodão. A embalagem de madeira também recebeu elementos inspirados na cultura nordestina e no universo de Ariano Suassuna.

Um dos detalhes é o monograma desenvolvido a partir de referências ao alfabeto Armorial, associado ao movimento artístico idealizado por Suassuna para valorizar as expressões culturais do Nordeste.

Ao apresentar o presente nas redes sociais, Juliette compartilhou parte da mensagem enviada aos padrinhos, explicando a relação entre a escultura e o novo momento vivido pelo casal.

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"O ovo, símbolo da origem e dos recomeços, nos lembra que toda grande história nasce de um gesto de criação e afeto. Assim como o barro ganha forma pelas mãos do oleiro, nossas vidas foram moldadas por encontros", dizia um trecho da carta.

O texto terminava com um convite para que os amigos participassem da cerimônia como padrinhos e madrinhas.

A celebração reuniu nomes conhecidos da música, da televisão e das redes sociais. Entre os escolhidos estavam Anitta, Chico César, Gilberto Gil, Bela Gil, Bianca Andrade, Gil do Vigor, Bruno Gagliasso, Giovanna Ewbank, Elba Ramalho e Tati Machado.

Anitta entrou no cortejo acompanhada de Chico César, enquanto Gilberto Gil participou ao lado da mulher, Flora Gil. Bruno Gagliasso e Giovanna Ewbank também caminharam juntos até o altar.

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Bianca Andrade fez sua entrada sozinha, já que Gil do Vigor, que participaria do cortejo com ela, acabou se atrasando.

Kaique explicou que a escolha dos padrinhos levou em consideração os laços de amizade e a admiração construída ao longo dos anos. Ao falar sobre Bruno Gagliasso e Giovanna Ewbank, destacou a relação do casal com a família.

"Depois que eu conheci, passei a ter uma admiração gigantesca pelos dois. Eles têm uma família maravilhosa, são pessoas maravilhosas", afirmou.

O casamento marcou a segunda cerimônia de Juliette e Kaique, que escolheram um dos espaços culturais mais conhecidos de Pernambuco para celebrar a união. A presença da arte nordestina nos convites reforçou a ligação da cantora com suas origens e deu um significado especial à participação dos padrinhos.

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