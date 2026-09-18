MÚSICA

Pagod’art abre temporada em Salvador com primeiro ensaio neste domingo (20)

Evento no Alto do Andu terá É o Tchan, Filhos de Jorge e Renanzinho CBX; vocalista Flavinho revela novidades da festa

Heider Sacramento

Publicado em 18 de setembro de 2026 às 17:44

Flavinho, do Pagodar't Crédito: Reprodução

O Pagod’art dá a largada na temporada de ensaios de Salvador neste domingo (20). A banda realiza a primeira edição dos Ensaios do Pagod’art, no Alto do Andu, a partir das 13h, reunindo nomes de diferentes gerações da música baiana em uma programação que promete muito pagode, axé e arrocha.

Além do Pagod’art, o evento terá shows de É o Tchan, Filhos de Jorge e Renanzinho CBX. Em conversa com o CORREIO, o vocalista Flavinho contou que a nova edição ganhou proporções maiores após a repercussão do ensaio realizado no ano passado. “Ano passado deu uma liga boa, a galera aderiu, ficou pedindo e aí a gente criou coragem para fazer de novo, com parcerias.”

Uma das principais novidades está na estrutura. Segundo o cantor, o palco será três vezes maior do que o utilizado na edição anterior. “O palco, por exemplo, é três vezes maior do que foi no ano passado. É uma estrutura muito grande.”

Flavinho, do Pagodar't 1 de 26

As atrações também chegam com suas bandas completas, de acordo com Flavinho. A programação ainda pode ganhar dois convidados especiais, cujas participações dependem da agenda dos artistas.

Se tem uma música que Flavinho considera obrigatória no repertório do verão, é “Uisminofai”. O clássico do Pagod’art atravessou gerações e continua provocando uma reação especial do público durante os shows. “Essa música é atemporal. Tem várias aí, mas eu acho que ‘Uisminofai’ não pode faltar no nosso verão.”

Para Flavinho, a temporada de verão representa muito mais do que uma sequência de festas. O período de maior movimento também tem impacto direto na vida financeira de quem trabalha com música em Salvador.

O vocalista explica que a agenda de shows permite aos profissionais organizar as finanças, investir na família e se preparar para os meses de baixa estação.

“A gente consegue juntar uma grana, ter um projeto e, depois do verão, viajar com a família, dar um presente, ajeitar a casa. Isso é uma realidade financeira para mim, para os músicos e para todo mundo que trabalha com a gente.”