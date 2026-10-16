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Pai de Ana Castela resgata e adota cachorrinho abandonado em estrada; veja vídeo

Rodrigo Castela encontrou animal amedrontado em estrada

  • Foto do(a) author(a) Felipe Sena

  • Felipe Sena

Publicado em 16 de outubro de 2026 às 22:14

Pai de Ana Castela levou cãozinho para fazenda
Pai de Ana Castela levou cãozinho para fazenda Crédito: Reprodução | Instagram

O pai da cantora Ana Castela, Rodrigo Castela, encontrou um cachorro filho abandonado nas estradas de Sete Quedas, na região fronteira do Paraguai, enquanto passava de carro.

Aparentemente amedrontado, o cachorro que cabe na palma da mão, se tremia. “Ó, quem eu achei na rua chorando, no meio da estrada, se eu não visse vindo da fazenda, o carro ia passar por cima, eu vou levar embora, olha o tamanho, tava abandonado, tem que escolher o nome agora, vai pra fazenda”, disse o pai de Ana Castela, que agora vai criar o cãozinho.

Ana Castela mostra fazenda de luxo em cidade natal

Ana Castela abriu o álbum da Fazenda Boiadeira, em Sete Quedas, e mostrou um pouco da rotina no espaço que divide com o pai por Reprodução/Instagram
Ana Castela abriu o álbum da Fazenda Boiadeira, em Sete Quedas, e mostrou um pouco da rotina no espaço que divide com o pai por Reprodução/Instagram
Ana Castela abriu o álbum da Fazenda Boiadeira, em Sete Quedas, e mostrou um pouco da rotina no espaço que divide com o pai por Reprodução/Instagram
Ana Castela abriu o álbum da Fazenda Boiadeira, em Sete Quedas, e mostrou um pouco da rotina no espaço que divide com o pai por Reprodução/Instagram
Ana Castela abriu o álbum da Fazenda Boiadeira, em Sete Quedas, e mostrou um pouco da rotina no espaço que divide com o pai por Reprodução/Instagram
Ana Castela abriu o álbum da Fazenda Boiadeira, em Sete Quedas, e mostrou um pouco da rotina no espaço que divide com o pai por Reprodução/Instagram
Ana Castela abriu o álbum da Fazenda Boiadeira, em Sete Quedas, e mostrou um pouco da rotina no espaço que divide com o pai por Reprodução/Instagram
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Ana Castela abriu o álbum da Fazenda Boiadeira, em Sete Quedas, e mostrou um pouco da rotina no espaço que divide com o pai por Reprodução/Instagram

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No seu perfil do Instagram, Ana Castela publicou o vídeo do cachorro no banco do carro do pai. “Eu quero ter 1% do coração que meu pai tem”, escreveu na legenda.

Tags:

ana Castela

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