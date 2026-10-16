Pai de Ana Castela resgata e adota cachorrinho abandonado em estrada; veja vídeo

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Felipe Sena
Publicado em 16 de outubro de 2026 às 22:14
O pai da cantora Ana Castela, Rodrigo Castela, encontrou um cachorro filho abandonado nas estradas de Sete Quedas, na região fronteira do Paraguai, enquanto passava de carro.
Aparentemente amedrontado, o cachorro que cabe na palma da mão, se tremia. “Ó, quem eu achei na rua chorando, no meio da estrada, se eu não visse vindo da fazenda, o carro ia passar por cima, eu vou levar embora, olha o tamanho, tava abandonado, tem que escolher o nome agora, vai pra fazenda”, disse o pai de Ana Castela, que agora vai criar o cãozinho.
Ana Castela mostra fazenda de luxo em cidade natal
No seu perfil do Instagram, Ana Castela publicou o vídeo do cachorro no banco do carro do pai. “Eu quero ter 1% do coração que meu pai tem”, escreveu na legenda.