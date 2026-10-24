DOR

Pai de Lua Blanco revela que atriz estava confiante que ia se curar de câncer: 'O milagre já foi feito'

Billy Blanco Jr. contou que a filha passou três semanas internada antes de morrer, aos 39 anos, e relembrou os últimos momentos ao lado dela

Fernanda Varela

Publicado em 24 de outubro de 2026 às 13:36

Lua Blanco e o pai Crédito: Reprodução

O ator e músico Billy Blanco Jr., pai de Lua Blanco, revelou detalhes dos últimos meses de vida da filha, que morreu no último domingo (18), aos 39 anos, em decorrência de um câncer no intestino. Conhecida por interpretar Roberta na novela "Rebelde", da Record, a atriz descobriu a doença em estágio avançado após apresentar uma forte dor abdominal, no fim de julho. O diagnóstico indicou que o câncer já havia se espalhado para outras partes do organismo.

Em um relato compartilhado com a coluna Play, do jornal O Globo, Billy descreveu o período entre a descoberta da doença e a morte da filha. Ele contou que Lua havia voltado a morar com ele pouco mais de um ano antes, após o fim de um relacionamento. A mudança, inicialmente prevista para durar apenas alguns dias, acabou proporcionando uma convivência que o músico hoje considera especialmente significativa.

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Na época, Lua pediu para ficar temporariamente na casa do pai. Os dois não moravam juntos desde o fim da adolescência da atriz, quando ela começou a estudar Letras na Pontifícia Universidade Católica (PUC) e passou a dividir uma residência com amigos.

O que deveria ser uma estadia breve se prolongou por aproximadamente um ano. Ao recordar esse período, Billy destacou a gratidão por ter compartilhado novamente a rotina com a filha, acompanhando de perto sua vida pessoal e profissional.

A situação mudou no fim de julho, quando Lua começou a sentir dores abdominais intensas. A família procurou atendimento médico e deu início a uma série de exames, que identificaram o câncer já com metástase.

Diante do diagnóstico, pai e filha decidiram buscar tratamento e mantiveram a expectativa de recuperação. Billy acompanhou os procedimentos médicos e permaneceu ao lado da atriz durante o período de cuidados.

Lua iniciou o tratamento no Instituto Nacional de Câncer (Inca), no Rio de Janeiro. Segundo o pai, a equipe médica ofereceu assistência à família e, gradualmente, explicou que o quadro da atriz era grave e que as possibilidades de recuperação eram limitadas. Ao descrever o momento em que compreendeu a gravidade da situação, Billy afirmou que sentiu um profundo abalo emocional. "Havia um verdadeiro tornado explodindo dentro de mim", relatou.

Apesar do avanço da doença, o músico contou que Lua manteve a confiança e a fé durante a internação. A atriz passou as últimas três semanas de vida no hospital, onde recebeu visitas dos cinco irmãos, além de outros familiares e amigos próximos.

Segundo Billy, mesmo diante das dificuldades provocadas pelo tratamento, a filha procurava demonstrar tranquilidade às pessoas que estavam ao seu redor. Ele a descreveu como alguém que permaneceu sorridente e confiante, sem apresentar reclamações durante aquele período.

A espiritualidade também ocupou um espaço importante nos últimos dias da atriz. De acordo com o pai, Lua tinha uma relação próxima com a religião desde a infância, e essa ligação se fortaleceu ao longo dos anos. Durante a internação, ela procurava tranquilizá-lo quando percebia sua preocupação. Em uma dessas ocasiões, disse ao pai: "Pai, Jesus está no controle. O milagre já foi feito!".

Billy também recordou os momentos finais da filha. Lua morreu na madrugada de domingo (18), acompanhada pela mãe, que segurava sua mão. Segundo o relato, a atriz estava em paz e apresentava um sorriso.

Além de "Rebelde", produção que a tornou conhecida nacionalmente, Lua Blanco participou de novelas como "Malhação" e "A força do querer", da TV Globo. A atriz também desenvolveu trabalhos como cantora e manteve uma relação próxima com os fãs ao longo da carreira.