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Pai de Cristiano Araújo é internado após sentir fortes dores causadas por pedra nos rins

João Reis relatou que enfrenta o 40ª episódio de cálculo renal e recebeu medicação na veia para aliviar as dores; empresário aguarda resultado de tomografia

Felipe Sena

Publicado em 11 de novembro de 2026 às 15:20

Pai de Felipe Araújo precisou ser internado por causa de pedro no rim Crédito: Reprodução | Instagram

O empresário João Reis, pai dos cantores Felipe Araújo e Cristiano Araújo (1986-2015), precisou ser internado em um hospital nesta quarta-feira (11), após sentir fortes dores provocadas por uma pedra nos rins. O empresário contou que esta é a 40ª vez que enfrenta o problema.

Nas redes sociais, João apareceu deitado em uma maca e relatou que precisou receber medicação na veia para aliviar a dor. Ele também informou que passou por uma tomografia para avaliar o tamanho do cálculo renal e verificar a necessidade de um novo procedimento cirúrgico.

João Reis 1 de 7

"Está pensando que o trem é fácil? Ontem eu estava lá na fazenda trabalhando igual a um doido e hoje eu estou aqui no hospital com a 40ª pedra nos rins. Já saíram 39 e tem mais uma aqui me detonando. Uma cólica, que Deus me livre", contou.

O empresário ainda demonstrou preocupação com a possibilidade de precisar passar por outra cirurgia. "Tomara que não tenha que fazer outra cirurgia. Tomara que ela seja pequena. Tomando agora uma injeção na veia para ver se para a dor e depois fazer tomografia para ver o tamanho dessas pedras. Mas 'nós é' forte. Amanhã 'nós está' lá na roça de novo, se Deus quiser", afirmou.

Mesmo diante do desconforto, João Reis levou a situação com bom humor e comparou o tamanho do cálculo renal às pedras que costuma carregar durante o trabalho na fazenda.