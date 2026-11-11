Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Pai de Cristiano Araújo é internado após sentir fortes dores causadas por pedra nos rins

João Reis relatou que enfrenta o 40ª episódio de cálculo renal e recebeu medicação na veia para aliviar as dores; empresário aguarda resultado de tomografia

  • Foto do(a) author(a) Felipe Sena

  • Felipe Sena

Publicado em 11 de novembro de 2026 às 15:20

Pai de Felipe Araújo precisou ser internado por causa de pedro no rim
Pai de Felipe Araújo precisou ser internado por causa de pedro no rim Crédito: Reprodução | Instagram

O empresário João Reis, pai dos cantores Felipe Araújo e Cristiano Araújo (1986-2015), precisou ser internado em um hospital nesta quarta-feira (11), após sentir fortes dores provocadas por uma pedra nos rins. O empresário contou que esta é a 40ª vez que enfrenta o problema.

Nas redes sociais, João apareceu deitado em uma maca e relatou que precisou receber medicação na veia para aliviar a dor. Ele também informou que passou por uma tomografia para avaliar o tamanho do cálculo renal e verificar a necessidade de um novo procedimento cirúrgico.

João Reis

Empresário João Reis por Reprodução | Instagram
Empresário João Reis por Reprodução | Instagram
Empresário João Reis por Reprodução | Instagram
Empresário João Reis por Reprodução | Instagram
Empresário João Reis por Reprodução | Instagram
Empresário João Reis por Reprodução | Instagram
Empresário João Reis por Reprodução | Instagram
1 de 7
Empresário João Reis por Reprodução | Instagram

Leia mais

Imagem - Bilionária à frente da L’Óreal Paris mora em casa simples, foca na literatura e se dedica a projetos sociais

Bilionária à frente da L’Óreal Paris mora em casa simples, foca na literatura e se dedica a projetos sociais

Imagem - Aos 18 anos, filha caçula de Marisa Monte faz rara aparição em show da mãe

Aos 18 anos, filha caçula de Marisa Monte faz rara aparição em show da mãe

Imagem - Filho de Astrid Fontenelle é aprovado na PUC e surpreende a mãe; veja vídeo

Filho de Astrid Fontenelle é aprovado na PUC e surpreende a mãe; veja vídeo

"Está pensando que o trem é fácil? Ontem eu estava lá na fazenda trabalhando igual a um doido e hoje eu estou aqui no hospital com a 40ª pedra nos rins. Já saíram 39 e tem mais uma aqui me detonando. Uma cólica, que Deus me livre", contou.

O empresário ainda demonstrou preocupação com a possibilidade de precisar passar por outra cirurgia. "Tomara que não tenha que fazer outra cirurgia. Tomara que ela seja pequena. Tomando agora uma injeção na veia para ver se para a dor e depois fazer tomografia para ver o tamanho dessas pedras. Mas 'nós é' forte. Amanhã 'nós está' lá na roça de novo, se Deus quiser", afirmou.

Mesmo diante do desconforto, João Reis levou a situação com bom humor e comparou o tamanho do cálculo renal às pedras que costuma carregar durante o trabalho na fazenda.

"Acostumado a fazer cerca, né? Colocar aquelas pedras grandonas nas costas para todo lado. De repente, uma pedrinha que não dá nem 1 cm faz a gente ficar nessa situação aqui, né? Uma dor terrível. Tomar morfina na veia. E essa já é a 40ª que vai sair. Não sei até quando vou ter essas pedras. Pelo amor de Deus", brincou.

Tags:

Felipe Araújo João Reis

Mais recentes

Imagem - Nova novela da Globo revela cenários impressionantes da Chapada Diamantina: paisagens que encantam turistas com rios, cachoeiras e 'pantanal'

Nova novela da Globo revela cenários impressionantes da Chapada Diamantina: paisagens que encantam turistas com rios, cachoeiras e 'pantanal'
Imagem - Roque Santeiro: no capítulo desta quinta-feira (12), Sinhozinho Malta leva Roberto Mathias para casa e surpreende Tânia

Roque Santeiro: no capítulo desta quinta-feira (12), Sinhozinho Malta leva Roberto Mathias para casa e surpreende Tânia
Imagem - Gabriela Loran abre álbum de viagem a Salvador e recebe elogios nas redes sociais

Gabriela Loran abre álbum de viagem a Salvador e recebe elogios nas redes sociais