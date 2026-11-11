Pai de Cristiano Araújo é internado após sentir fortes dores causadas por pedra nos rins

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Felipe Sena
Publicado em 11 de novembro de 2026 às 15:20
O empresário João Reis, pai dos cantores Felipe Araújo e Cristiano Araújo (1986-2015), precisou ser internado em um hospital nesta quarta-feira (11), após sentir fortes dores provocadas por uma pedra nos rins. O empresário contou que esta é a 40ª vez que enfrenta o problema.
Nas redes sociais, João apareceu deitado em uma maca e relatou que precisou receber medicação na veia para aliviar a dor. Ele também informou que passou por uma tomografia para avaliar o tamanho do cálculo renal e verificar a necessidade de um novo procedimento cirúrgico.
João Reis
"Está pensando que o trem é fácil? Ontem eu estava lá na fazenda trabalhando igual a um doido e hoje eu estou aqui no hospital com a 40ª pedra nos rins. Já saíram 39 e tem mais uma aqui me detonando. Uma cólica, que Deus me livre", contou.
O empresário ainda demonstrou preocupação com a possibilidade de precisar passar por outra cirurgia. "Tomara que não tenha que fazer outra cirurgia. Tomara que ela seja pequena. Tomando agora uma injeção na veia para ver se para a dor e depois fazer tomografia para ver o tamanho dessas pedras. Mas 'nós é' forte. Amanhã 'nós está' lá na roça de novo, se Deus quiser", afirmou.
Mesmo diante do desconforto, João Reis levou a situação com bom humor e comparou o tamanho do cálculo renal às pedras que costuma carregar durante o trabalho na fazenda.
"Acostumado a fazer cerca, né? Colocar aquelas pedras grandonas nas costas para todo lado. De repente, uma pedrinha que não dá nem 1 cm faz a gente ficar nessa situação aqui, né? Uma dor terrível. Tomar morfina na veia. E essa já é a 40ª que vai sair. Não sei até quando vou ter essas pedras. Pelo amor de Deus", brincou.