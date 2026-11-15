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Pai de ex-BBB Jordana escapa de ônibus tomado pelo fogo e assusta influenciadora

Motorista Honorato Morais estava trabalhando durante a madrugada quando o veículo pegou fogo; segundo a filha, ele conseguiu sair sem ferimentos e ainda ajudou outras pessoas

Heider Sacramento

Publicado em 15 de novembro de 2026 às 14:06

Pai da ex-BBB Jordana Morais escapou sem ferimentos de um incêndio que destruiu o ônibus em que trabalhava Crédito: Reprodução

A ex-BBB Jordana Morais passou por momentos de desespero após o pai, o motorista Honorato Morais, escapar de um incêndio que destruiu o ônibus em que trabalhava. Neste sábado (14), a influenciadora usou as redes sociais para contar o ocorrido e atualizar os seguidores sobre o estado de saúde do familiar.

Segundo Jordana, o pai havia trocado de turno com outro motorista e estava dormindo quando percebeu que um dos pneus do veículo havia furado. Quando o ônibus parou, as chamas já começavam a se espalhar e rapidamente tomaram o veículo. “Hoje eu só quero agradecer a Deus pelo livramento e pela vida do meu pai! Durante a madrugada, enquanto trabalhava, o ônibus em que meu pai estava pegou fogo e foi completamente tomado pelas chamas”, relatou.

Ex-BBB Jordana Morais 1 de 24

Apesar do susto, Honorato conseguiu deixar o ônibus sem ferimentos. De acordo com a filha, ele ainda ajudou outras pessoas a saírem do veículo, mesmo colocando a própria vida em risco. “Foram momentos de muito desespero, mas, graças a Deus, ele conseguiu sair e ainda ajudar outras pessoas a se salvarem, mesmo colocando a própria vida em risco”, contou Jordana.