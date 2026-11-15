Pai de ex-BBB Jordana escapa de ônibus tomado pelo fogo e assusta influenciadora

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Heider Sacramento
Publicado em 15 de novembro de 2026 às 14:06
A ex-BBB Jordana Morais passou por momentos de desespero após o pai, o motorista Honorato Morais, escapar de um incêndio que destruiu o ônibus em que trabalhava. Neste sábado (14), a influenciadora usou as redes sociais para contar o ocorrido e atualizar os seguidores sobre o estado de saúde do familiar.
Segundo Jordana, o pai havia trocado de turno com outro motorista e estava dormindo quando percebeu que um dos pneus do veículo havia furado. Quando o ônibus parou, as chamas já começavam a se espalhar e rapidamente tomaram o veículo. “Hoje eu só quero agradecer a Deus pelo livramento e pela vida do meu pai! Durante a madrugada, enquanto trabalhava, o ônibus em que meu pai estava pegou fogo e foi completamente tomado pelas chamas”, relatou.
Ex-BBB Jordana Morais
Apesar do susto, Honorato conseguiu deixar o ônibus sem ferimentos. De acordo com a filha, ele ainda ajudou outras pessoas a saírem do veículo, mesmo colocando a própria vida em risco. “Foram momentos de muito desespero, mas, graças a Deus, ele conseguiu sair e ainda ajudar outras pessoas a se salvarem, mesmo colocando a própria vida em risco”, contou Jordana.
A influenciadora também pediu que os seguidores incluíssem o pai e os demais envolvidos em suas orações. Ao encerrar o desabafo, destacou a gratidão por todos terem sobrevivido ao episódio. “Hoje, mais do que nunca, agradeço pelo maior presente que podemos receber: a vida”, escreveu.