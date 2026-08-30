FAMOSOS

Pai de ex-Estrela da Casa diz que pode ter sido rejeitado pela filha por ser gay e faz apelo: 'Morro cada dia um pouco'

Islou Silva afirmou que não fala com Nicole Louise há meses e também apresentou outra versão para o rompimento; influenciadora vive nos EUA e canta música gospel

Giuliana Mancini

Publicado em 30 de agosto de 2026 às 12:44

Nicole Louise e o pai Crédito: Reprodução

O pai da influenciadora Nicole Louise, ex-participante do Estrela da Casa, voltou a chamar atenção nas redes sociais após internautas recuperarem comentários em que ele fala sobre o afastamento da filha. Islou Silva afirma que os dois não se falam há meses e, em uma das mensagens, levantou a possibilidade de sua orientação sexual ter influenciado o rompimento da relação.

"Talvez porque sou homoafetivo. Então, eu não entendo essa transformação", escreveu o pai em uma das publicações.

Nicole Louise e o pai, Islou Silva 1 de 9

As mensagens não são recentes, mas voltaram a circular nas redes sociais e passaram a provocar questionamentos direcionados à influenciadora. Usuários têm cobrado uma explicação sobre o relacionamento entre pai e filha nas publicações mais recentes de Nicole.

Pai faz apelo para filha

Em outros comentários, Islou fez apelos para que Nicole retomasse o contato com ele. Segundo o pai, a influenciadora teria deixado de falar com ele e o bloqueado. "Nicole não me honra desde seus 17 anos. Não conversa mais comigo há meses, e me bloqueou, mesmo eu dizendo a ela que morro todos os dias um pouco", escreveu.

Em outra mensagem, Islou voltou a falar sobre o sofrimento causado pelo afastamento. "Morro cada dia um pouco. Dor de luto", afirmou.

Pai de ex-Estrela da Casa choca ao expor motivo de rompimento e faz apelo: 'Morro cada dia um pouco' Crédito: Reprodução

Além de mencionar a possibilidade de o rompimento estar relacionado à sua orientação sexual, o pai apresentou posteriormente outra explicação para o distanciamento. Em um dos comentários, afirmou ter descoberto que a mãe de Nicole teria contado informações falsas sobre ele.

As declarações, porém, correspondem exclusivamente ao relato feito por Islou nas redes sociais e não comprovam as acusações ou explicam, por si só, o motivo do afastamento.

Internautas cobram posicionamento

A repercussão das mensagens aumentou depois que os comentários antigos foram recuperados e passaram a ser compartilhados novamente. Nas publicações recentes de Nicole, seguidores deixaram perguntas sobre o paradeiro do pai e cobraram uma resposta da influenciadora.

"Cadê seu pai?" e "Por que você não responde seu pai?" estão entre os questionamentos feitos por internautas.

A situação também chamou atenção pelo contraste com declarações feitas anteriormente por Nicole sobre a relação com Islou. Durante sua participação no Estrela da Casa, em 2024, a influenciadora falou publicamente sobre o pai ser gay e afirmou que o amava da mesma forma.

Na época, Nicole ironizou perguntas sobre sua própria orientação sexual por ter um pai homossexual e relembrou como reagiu quando Islou contou que era gay. "'Filha, e se você soubesse que o seu pai é homoafetivo'. 'Ah, paizinho, eu te amaria do mesmo jeito'", contou.

Em outra ocasião, Nicole também se posicionou contra o preconceito relacionado à orientação sexual. "Julgar alguém pelo amor que escolhe é como tentar prender um pássaro pela sua canção. O amor é livre e o preconceito é só uma prisão que limita a nossa humanidade", afirmou.

Quem é Nicole Louise?

Nicole Louise ganhou notoriedade nas redes sociais com vídeos de humor e participou do Estrela da Casa, reality musical da TV Globo exibido em 2024.

Nicole Louise 1 de 11

Depois do programa, a influenciadora se mudou para os Estados Unidos, onde passou a compartilhar uma nova fase da vida com os seguidores. Atualmente, também se dedica à música gospel e publica conteúdos relacionados à fé cristã.

A mudança de conteúdo nas redes sociais e a aproximação com a religião fizeram com que internautas associassem a transformação à situação familiar. No entanto, Nicole não confirmou publicamente que sua mudança religiosa tenha relação com o afastamento do pai.