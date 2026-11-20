EMOCIONANTE

Pai de Gabriel Félix também morreu quando o influenciador ainda era bebê

Influenciador cresceu sem a presença do pai e chegou a reproduzir foto com a filha, que se assemelhava com a feita com o pai na infância

Felipe Sena

Publicado em 20 de novembro de 2026 às 16:20

Gabriel Félix fazia questão de ser presente na vida da filha Crédito: Reprodução | Instagram

O influenciador Gabriel Félix comoveu seguidores nas redes sociais e fãs ao morrer aos 29 anos, nesta quinta-feira (19).

A confirmação veio por meio de Isabelle Abreu, conhecida como Xsbel, esposa do influenciador, que publicou um texto emocionante exaltando a relação com o esposo e a filha Amelie, de 3 anos.

Último post de Gabriel Félix nas redes sociais 1 de 9

Reprodução de foto feita por Gabriel Félix Crédito: Reprodução | Instagram

“É difícil encontrar palavras para descrever o que estamos vivendo. Estou sentindo uma dor que nunca imaginei sentir. O Gabriel é o amor da minha vida, minha alma gêmea. E esse amor foi tão grande que se materializou na Amelie, a parte mais linda da nossa história”, escreveu a influenciadora em um dos trechos do texto publicado nas redes sociais.

Assim como sua filha, que lhe perdeu aos 3 anos, o influenciador cresceu sem a presença do pai, que faleceu quando ele tinha 6 anos, por saber o que era sentir falta da figura paterna na infância, fazia questão de ser presente na vida de Amelie.

Em um registro emocionante, o influenciador chegou a recriar com a menina uma foto antiga em que aparecia no colo do próprio pai. Desta vez, era ele quem segurava a filha nos braços.

Félix compartilhava frequentemente momentos da rotina com Amelie e demonstrava o quanto a paternidade havia transformado a sua vida.

Pouco antes de morrer, o influenciador publicou uma foto de Amelie brincando em um balanço e fez uma reflexão. “Às vezes paro e penso: ‘Caraca, eu sou pai desse serzinho maravilhoso’. Que doideira a vida”, escreveu.