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Pai de Meghan Markle é preso após suspeita de posse de material de abuso infantil

Prisão de Thomas acontece em meio a uma investigação que envolve autoridades dos Estados Unidos, nas Filipinas e do México

  • Foto do(a) author(a) Felipe Sena

  • Felipe Sena

Publicado em 6 de novembro de 2026 às 17:50

Pai de Meghan rebateu as acusações
Pai de Meghan rebateu as acusações Crédito: Reprodução | Redes Sociais

O pai da duquesa de Sussex Meghan Markle, Thomas Markle, foi preso nesta sexta-feira (6), na Flórida (EUA), sob suspeita de posse de material de abuso sexual infantil.

De acordo com informações do portal The Sun, mais de doze agentes cercaram a residência de Thomas, de 82 anos, em Tampa. Segundo o veículo, ele chegou a passar mal e foi levado para um veículo de emergência.

Meghan Markle

Meghan Markle por Reprodução | Instagram
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A prisão de Thomas acontece em meio a uma investigação que envolve autoridades dos Estados Unidos, nas Filipinas e do México.

Nas Filipinas, policiais encontraram arquivos com conteúdo envolvendo abuso infantil em dispositivos entregues as autoridades por Thomas Markle Jr., filho de Thomas, de 60 anos.

Thomas Jr. disse ao The Sun que encontrou o conteúdo em caixas que tinham sido guardadas entre pertences da família e por isso, decidiu procurar as autoridades.

Em Rosarito, cidade do México, perto da fronteira com os Estados Unidos, autoridades realizaram uma operação em um depósito que teria sido alugado por Thomas Markle, em 2017.

Ainda de acordo com o portal Daily Mail, investigadores encontraram computadores, dispositivos de armazenamento, fitas VHS, fotografias e revistas entre os objetos guardados no local. O material foi apreendido para análise. Ainda segundo o portal, a investigação mexicana não descarta a possibilidade de outros crimes, como tráfico de pessoas.

Thomas Markle rebateu as acusações ao Daily Mail. Em conversa com o mesmo portal, Samantha Markle, meia-irmã da duquesa, demonstrou apoio ao pai e questionou a versão apresentada pelo irmão. Thomas Markle Jr, teria sustentado o argumento que decidiu acionar as autoridades após se deparar com os arquivos.

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