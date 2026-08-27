FAMOSOS

Pai de seis, Leonardo viaja com Pedro Leonardo após reclamar dos outros filhos por 'não darem nem sinal de fumaça'

Sertanejo está curtindo dias de descanso com o primogênito no Pantanal

Giuliana Mancini

Publicado em 27 de agosto de 2026 às 10:39

Pedro Leonardo e Leonardo Crédito: Repodução/Instagram

Leonardo está aproveitando alguns dias de descanso ao lado de uma das pessoas mais próximas de sua vida: Pedro Leonardo, seu filho mais velho. Aos 63 anos, o cantor viajou com o primogênito, de 39, para o Pantanal, onde os dois têm aproveitado a viagem para colocar a conversa em dia e pescar juntos.

Pedro compartilhou nas redes sociais um registro que mostra a intimidade entre pai e filho. Na foto, ele aparece deitado no ombro de Leonardo e resumiu o momento na legenda: "Colo de pai! Te amo". O cantor respondeu à publicação com um emoji de coração.

Leonardo com os filhos 1 de 12

O registro rendeu vários comentários dos seguidores. "Acho linda essa simplicidade do Pedro Leonardo. Um rapaz que demonstra uma pureza no coração ao contrário de outros que se apresentam como artista", disse um internauta. "Lindo este amor", declarou outra pessoa. "Seu pai me emocionou quando disse: 'O dia mais feliz da minha vida, foi quando o Pedro acordou do coma no hospital'", recordou mais uma.

A viagem acontece poucas semanas depois de um momento entre os dois repercutir nas redes sociais. Durante uma participação de Leonardo em um show de Pedro, o sertanejo fez elogios ao filho mais velho, mas aproveitou a ocasião para reclamar, em tom de brincadeira, da distância dos outros filhos.

Pedro Leonardo e Leonardo Crédito: Repodução/Instagram

"Esse aqui é o único que me liga umas três, quatro vezes por semana e manda mensagem. Os outros nem sinal de fumaça dão", afirmou Leonardo na ocasião.

Pedro revelou que o pai, no entanto, não gosta de ser procurado toda hora. "Ele tem uma tática. Se você ficar ligando, ele não atende. Você liga uma vez e espera, aí ele chama de volta", contou. O veterano não desmentiu: "A verdade é a seguinte: se ligar três vezes, eu já cancelo". Pedro Leonardo explicou: "Ele bloqueia pelo menos uma semana". O artista concordou: "Bloqueio mesmo, ninguém aguenta, não".

Pedro Leonardo no Pantanal Crédito: Repodução/Instagram

Pedro Leonardo sofreu um grave acidente de carro em 2012, quando voltava de um show em Uberlândia, Minas Gerais. O veículo em que ele estava capotou em uma rodovia próxima a Tupaciguara, na divisa com Goiás. Ele ficou internado por um longo período e enfrentou um lento processo de recuperação.