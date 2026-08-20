CURIOSIDADE

Pai encontra bilhetes escondidos por filha que morreu há 3 anos e se emociona com descoberta na véspera do aniversário dela

Às vésperas do aniversário de Isabela, Sérgio Fermino encontrou mensagens escritas pela menina dentro de uma escova de cabelo que os dois compartilhavam

Fernanda Varela

Publicado em 20 de agosto de 2026 às 19:57

Sergio Fermino é pai de Isabela Crédito: Reprodução

Às vésperas do aniversário de Isabela Fermino, que completaria 11 anos nesta quarta-feira (19), o pai da menina viveu uma descoberta inesperada. Sérgio Fermino encontrou pequenos bilhetes escritos pela filha, que morreu há três anos após ser atingida por uma árvore na Lagoa do Taquaral, em Campinas (SP).

Os papéis estavam enrolados dentro de uma escova de cabelo que era usada pelos dois. A descoberta aconteceu na segunda-feira (17), um dia depois de Sérgio visitar o túmulo da filha no Cemitério Parque das Flores, em Hortolândia.

Pai de Isabela Fermino ficou emocionado 1 de 4

Segundo o pai, a escova caiu de sua mão enquanto ele penteava o cabelo e acabou se abrindo. Foi então que os pequenos papéis apareceram.

"Eu chorei muito lá no domingo. Fui ter um tempo específico de meditação sobre a saudade que eu sinto, de pedir para Deus me curar e me tratar. Na segunda-feira, quando fui pentear o cabelo, essa escova caiu da minha mão e se abriu. Dentro dela tinham alguns papeizinhos enrolados", contou.

Entre as mensagens, havia uma que chamou especialmente a atenção de Sérgio: "Pai, aqui é a Isabela". Em outro papel, estava escrito: "Ti amo". "Um dia depois de eu ter morrido de chorar de saudade, vem um presente desse. Para mim é inexplicável se não for um ato da bondade de Deus", afirmou.

A escova também tinha um significado especial para a família. Era com ela que Sérgio penteava o cabelo da filha todos os dias antes de ela ir para a escola. Depois da morte da menina, os dois continuaram ligados ao objeto, que passou a ser compartilhado pelo pai.

"A minha responsabilidade era pentear o cabelo da minha filha. Todos os dias, era eu que penteava o cabelo da minha filha. E dava um trabalho, exigia bastante creme, viu? O meu cabelo também é um cabelo crespo, então ela serve para mim. Então, nós compartilhávamos a mesma escova", relembrou.

Ao analisar os bilhetes, Sérgio percebeu que eles provavelmente foram escritos durante a pandemia, período em que participou ativamente da alfabetização de Isabela.

"Eu identifiquei que de fato foi a época em que ela estava aprendendo a juntar as letrinhas. Eu investi um tempo com ela em casa pra ensinar ela a ler. Escrever, não, mas aí ela sozinha tentava juntar as letrinhas", explicou.

Pai deixou mensagem para filha

Emocionado com a descoberta, Sérgio também falou sobre a saudade que sente da filha e deixou uma mensagem para Isabela no aniversário que ela completaria.

"Independente da distância entre o céu e a terra, nada vai superar o amor de um pai por uma filha. Fisicamente a gente está bem distante. A dimensão em que ela está é inacessível para mim. Mas eu oro sempre. Às vezes até peço para Deus: 'Já que ela está aí contigo, dá um beijinho nela por mim, que eu não consigo mais'", disse.

Ao final, o pai parabenizou a menina: "Ela está de parabéns. Parabéns, Isabela. Feliz aniversário. Linda. Linda do pai e da mãe."

Relembre a morte de Isabela

Isabela Tibúrcio Fermino morreu aos 7 anos, em 24 de janeiro de 2023. A menina estava com a família na Lagoa do Taquaral, em Campinas, durante uma comemoração de aniversário, quando foi atingida por um eucalipto que caiu.

A criança morreu no local. Uma jovem de 27 anos também ficou gravemente ferida após a queda da árvore e precisou passar por duas cirurgias antes de receber alta.