Pais abrem restaurante para dar emprego ao filho autista de 19 anos: 2 anos depois eles se tornam exemplo de inclusão

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Luiz Dias
Agência Correio
Publicado em 11 de novembro de 2026 às 22:22
Preocupados com o futuro profissional do filho autista, dois franceses decidiram fazer algo diferente: o casal Voydie. Em vez de esperar que uma empresa contratasse o jovem, eles abriram o próprio restaurante para oferecer a ele uma oportunidade de emprego.
A iniciativa aconteceu em Orléans, na França, e já completou dois anos de funcionamento. Hoje, aos 19 anos, Hugo Voydie trabalha na cozinha do estabelecimento, que se tornou um exemplo de como adaptações podem favorecer a inclusão profissional.
La Fabrique d'Hugo Voydie
Sophie e Eric sabiam que encontrar um emprego adequado para Hugo poderia ser difícil. Afinal, determinadas atividades profissionais exigem mudanças frequentes de rotina e a execução de diferentes tarefas ao mesmo tempo.
Diante desse cenário, o casal decidiu criar um ambiente no qual o filho pudesse trabalhar com segurança e acompanhamento. Assim nasceu a La Fabrique d'Hugo, um restaurante que combina alimentação e inclusão profissional.
A principal diferença deste restaurante para os demais aparece apenas nos bastidores. Desde a abertura, a família organiza as atividades da cozinha de acordo com as necessidades de Hugo, permitindo que ele participe da rotina sem enfrentar exigências impossíveis.
Aos 19 anos, Hugo desempenha diferentes funções na cozinha. Entre suas responsabilidades estão descascar batatas, cortar ingredientes e secar a louça, sempre seguindo uma sequência de atividades previamente organizada.
O jovem consegue explicar as etapas do próprio trabalho e costuma realizar algumas tarefas enquanto escuta música. Essa organização permite que Hugo saiba o que precisa fazer durante o expediente.
Ele também conta com o apoio de Corentin, funcionário responsável pelo preparo das refeições e sobremesas. A presença de um colega familiarizado com as atividades contribui para manter o funcionamento do restaurante.
Embora a previsibilidade ajude Hugo, a família reconhece que nem todas as pessoas autistas possuem as mesmas necessidades. Por isso, as adaptações devem considerar as habilidades, dificuldades e preferências de cada trabalhador.