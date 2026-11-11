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Pais abrem restaurante para dar emprego ao filho autista de 19 anos: 2 anos depois eles se tornam exemplo de inclusão

Casal francês criou um negócio adaptado às necessidades do filho e mostrou como mudanças simples na rotina podem ampliar as oportunidades de trabalho para PCD’s

  • Foto do(a) author(a) Luiz Dias
  • Foto do(a) author(a) Agência Correio

  • Luiz Dias

  • Agência Correio

Publicado em 11 de novembro de 2026 às 22:22

Restaurante criado por Sophie e Eric Voydie permite que o filho Hugo trabalhe na cozinha e desenvolva suas habilidades profissionais
Restaurante criado por Sophie e Eric Voydie permite que o filho Hugo trabalhe na cozinha e desenvolva suas habilidades profissionais Crédito: Reprodução / Larep

Preocupados com o futuro profissional do filho autista, dois franceses decidiram fazer algo diferente: o casal Voydie. Em vez de esperar que uma empresa contratasse o jovem, eles abriram o próprio restaurante para oferecer a ele uma oportunidade de emprego.

A iniciativa aconteceu em Orléans, na França, e já completou dois anos de funcionamento. Hoje, aos 19 anos, Hugo Voydie trabalha na cozinha do estabelecimento, que se tornou um exemplo de como adaptações podem favorecer a inclusão profissional.

La Fabrique d'Hugo Voydie

A rotina de trabalho de Hugo inclui atividades organizadas por etapas, como o preparo de ingredientes por Reprodução / Larep
Aos 19 anos, Hugo participa da rotina do restaurante como ajudante de cozinha por Reprodução / Larep
Sophie e Eric acompanham Hugo no restaurante, que completou dois anos de funcionamento em Orléans por Reprodução / Larep
A experiência da família também inspira iniciativas de inclusão profissional em atividades ligadas à alimentação por Reprodução / Larep
A preparação de alimentos faz parte das tarefas realizadas por Hugo no estabelecimento da família por Reprodução / Larep
O restaurante também prepara opções para eventos, além de pizzas e pratos servidos no dia a dia por Reprodução / Larep
Com tarefas definidas, o jovem colabora com a produção da cozinha e com o funcionamento do negócio por Reprodução / Larep
Hugo trabalha na cozinha da Fábrica de Hugo, restaurante aberto pelos pais para criar uma oportunidade profissional adaptada ao jovem autista por Reprodução / Larep
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A rotina de trabalho de Hugo inclui atividades organizadas por etapas, como o preparo de ingredientes por Reprodução / Larep

Pais criaram restaurante

Sophie e Eric sabiam que encontrar um emprego adequado para Hugo poderia ser difícil. Afinal, determinadas atividades profissionais exigem mudanças frequentes de rotina e a execução de diferentes tarefas ao mesmo tempo.

Diante desse cenário, o casal decidiu criar um ambiente no qual o filho pudesse trabalhar com segurança e acompanhamento. Assim nasceu a La Fabrique d'Hugo, um restaurante que combina alimentação e inclusão profissional.

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A principal diferença deste restaurante para os demais aparece apenas nos bastidores. Desde a abertura, a família organiza as atividades da cozinha de acordo com as necessidades de Hugo, permitindo que ele participe da rotina sem enfrentar exigências impossíveis.

Como é a rotina no restaurante?

Aos 19 anos, Hugo desempenha diferentes funções na cozinha. Entre suas responsabilidades estão descascar batatas, cortar ingredientes e secar a louça, sempre seguindo uma sequência de atividades previamente organizada.

Localizado na rue du Faubourg-Madeleine, em Orléans, o estabelecimento oferece pizzas, refeições completas e pratos do dia
Localizado na rue du Faubourg-Madeleine, em Orléans, o estabelecimento oferece pizzas, refeições completas e pratos do dia Crédito: Reprodução / Larep

O jovem consegue explicar as etapas do próprio trabalho e costuma realizar algumas tarefas enquanto escuta música. Essa organização permite que Hugo saiba o que precisa fazer durante o expediente.

Ele também conta com o apoio de Corentin, funcionário responsável pelo preparo das refeições e sobremesas. A presença de um colega familiarizado com as atividades contribui para manter o funcionamento do restaurante.

Embora a previsibilidade ajude Hugo, a família reconhece que nem todas as pessoas autistas possuem as mesmas necessidades. Por isso, as adaptações devem considerar as habilidades, dificuldades e preferências de cada trabalhador.

Tags:

Pcd Autismo Família Amor Família Real História de Amor Negócios Restaurante Histórias Curiosas França Inclusão

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