HISTÓRIAS EMOCIONANTES

Pais abrem restaurante para dar emprego ao filho autista de 19 anos: 2 anos depois eles se tornam exemplo de inclusão

Casal francês criou um negócio adaptado às necessidades do filho e mostrou como mudanças simples na rotina podem ampliar as oportunidades de trabalho para PCD’s



Luiz Dias

Agência Correio

Publicado em 11 de novembro de 2026 às 22:22

Restaurante criado por Sophie e Eric Voydie permite que o filho Hugo trabalhe na cozinha e desenvolva suas habilidades profissionais Crédito: Reprodução / Larep

Preocupados com o futuro profissional do filho autista, dois franceses decidiram fazer algo diferente: o casal Voydie. Em vez de esperar que uma empresa contratasse o jovem, eles abriram o próprio restaurante para oferecer a ele uma oportunidade de emprego.

A iniciativa aconteceu em Orléans, na França, e já completou dois anos de funcionamento. Hoje, aos 19 anos, Hugo Voydie trabalha na cozinha do estabelecimento, que se tornou um exemplo de como adaptações podem favorecer a inclusão profissional.

La Fabrique d'Hugo Voydie 1 de 8

Pais criaram restaurante

Sophie e Eric sabiam que encontrar um emprego adequado para Hugo poderia ser difícil. Afinal, determinadas atividades profissionais exigem mudanças frequentes de rotina e a execução de diferentes tarefas ao mesmo tempo.

Diante desse cenário, o casal decidiu criar um ambiente no qual o filho pudesse trabalhar com segurança e acompanhamento. Assim nasceu a La Fabrique d'Hugo, um restaurante que combina alimentação e inclusão profissional.

A principal diferença deste restaurante para os demais aparece apenas nos bastidores. Desde a abertura, a família organiza as atividades da cozinha de acordo com as necessidades de Hugo, permitindo que ele participe da rotina sem enfrentar exigências impossíveis.

Como é a rotina no restaurante?

Aos 19 anos, Hugo desempenha diferentes funções na cozinha. Entre suas responsabilidades estão descascar batatas, cortar ingredientes e secar a louça, sempre seguindo uma sequência de atividades previamente organizada.

Localizado na rue du Faubourg-Madeleine, em Orléans, o estabelecimento oferece pizzas, refeições completas e pratos do dia Crédito: Reprodução / Larep

O jovem consegue explicar as etapas do próprio trabalho e costuma realizar algumas tarefas enquanto escuta música. Essa organização permite que Hugo saiba o que precisa fazer durante o expediente.

Ele também conta com o apoio de Corentin, funcionário responsável pelo preparo das refeições e sobremesas. A presença de um colega familiarizado com as atividades contribui para manter o funcionamento do restaurante.