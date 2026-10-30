MOMENTO ESPECIAL

Pais de Kaique Cervey presenteiam Juliette e o noivo com joias de família, criadas por artista brasileiro a partir de peças do avô

Casamento aconteceu nesta quinta-feira (29) no Instituto Ricardo Brennand, em Recife, no Pernambuco

Felipe Sena

Publicado em 30 de outubro de 2026 às 15:29

Casamento de Juliette foi cercado de referências nordestinas e à família Crédito: Reprodução | Instagram

O casamento de Juliette Freire e Kaique Cerveny aconteceu nesta quinta-feira (29), no Instituto Ricardo Brennand, em Recife (Pernambuco), reunindo familiares e convidados famosos, como Gilberto Gil e Chico César.

Entre vários detalhes como convite de barro que remete às raízes nordestinas da influenciadora digital, que nasceu em Campina Grande, na Paraíba, também se destacou uma jóia de família, marcando um momento especial por anos para o casal.

Casamento de Juliette e Kaique Cerveny 1 de 13

As homenagens familiares seguiram a mesma linha de valorização das raízes de Juliette. Os pais de Kaique presentearam os noivos com brincos e colares em caixas de veludo vermelho, peças criadas pelo artista paulista Alex Cerveny, que usa referências do Nordeste em suas criações. As peças foram feitas a partir de joias do avô do noivo.