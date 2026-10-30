Pais de Kaique Cervey presenteiam Juliette e o noivo com joias de família, criadas por artista brasileiro a partir de peças do avô

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Felipe Sena
Publicado em 30 de outubro de 2026 às 15:29
O casamento de Juliette Freire e Kaique Cerveny aconteceu nesta quinta-feira (29), no Instituto Ricardo Brennand, em Recife (Pernambuco), reunindo familiares e convidados famosos, como Gilberto Gil e Chico César.
Entre vários detalhes como convite de barro que remete às raízes nordestinas da influenciadora digital, que nasceu em Campina Grande, na Paraíba, também se destacou uma jóia de família, marcando um momento especial por anos para o casal.
Casamento de Juliette e Kaique Cerveny
As homenagens familiares seguiram a mesma linha de valorização das raízes de Juliette. Os pais de Kaique presentearam os noivos com brincos e colares em caixas de veludo vermelho, peças criadas pelo artista paulista Alex Cerveny, que usa referências do Nordeste em suas criações. As peças foram feitas a partir de joias do avô do noivo.
A cerimônia íntima do casal aconteceu no dia 30 de setembro, em segredo, no Lajedo de Pai Mateus, em Cabaceiras, no Cariri, na Paraíba, voltada apenas para familiares mais próximos. As fotos foram publicadas na quarta-feira (28), nas redes sociais da influenciadora.