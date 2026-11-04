Pais que controlam demais os filhos podem prejudicar a infância; as 5 atitudes que comprometem a autonomia das crianças

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Bianca Hirakawa
Agência Correio
Publicado em 4 de novembro de 2026 às 16:58
Saber onde os filhos estão, acompanhar suas atividades e tentar evitar qualquer situação de risco são atitudes comuns entre os responsáveis.
O problema começa quando a proteção se transforma em controle excessivo e as crianças passam a ter poucas oportunidades de fazer escolhas sozinhas.
Pais e filhos
Na infância, pequenas experiências ajudam a desenvolver responsabilidade, confiança e capacidade de resolver problemas.
Por isso, permitir que os filhos tenham certa liberdade, respeitando a idade e os limites de segurança, também faz parte da educação.
A tecnologia tornou mais fácil acompanhar a rotina das crianças. Aplicativos de localização, mensagens instantâneas e plataformas digitais permitem que os responsáveis saibam onde os filhos estão e acompanhem diferentes atividades.
Embora essas ferramentas possam ajudar em situações de segurança, o uso constante pode reduzir os espaços de privacidade e independência.
O equilíbrio está em acompanhar a rotina sem transformar cada atividade em uma situação que exige supervisão imediata.
Disputa por brinquedos, desentendimentos entre colegas e dificuldades durante as brincadeiras fazem parte da convivência infantil.
Quando os adultos interferem em todas essas situações, as crianças podem perder oportunidades de aprender a conversar, negociar e encontrar soluções.
Permitir que resolvam pequenos conflitos, desde que não exista risco à integridade física ou emocional, ajuda a desenvolver habilidades importantes para a convivência.
A autonomia também pode ser estimulada nas tarefas do cotidiano. Organizar a mochila, guardar os brinquedos, escolher uma roupa ou cuidar dos próprios materiais são exemplos de atividades que ajudam os pequenos a assumir responsabilidades.
As tarefas precisam ser adequadas à idade e ao desenvolvimento de cada criança. O objetivo não é exigir independência antes da hora, mas oferecer oportunidades para que ela seja construída gradualmente.
Permitir que os filhos tenham independência não significa deixar de acompanhar seu desenvolvimento.
Os responsáveis continuam tendo papel fundamental na orientação, na proteção e na definição de limites.
Algumas atitudes podem ajudar nesse processo:
A construção da autonomia acontece aos poucos, com orientação, confiança e oportunidades para experimentar novas experiências.