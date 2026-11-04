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Pais que controlam demais os filhos podem prejudicar a infância; as 5 atitudes que comprometem a autonomia das crianças

Pequenas responsabilidades, liberdade para fazer escolhas e espaço para resolver conflitos ajudam a desenvolver confiança e autonomia infantil

  • Foto do(a) author(a) Bianca Hirakawa
  • Foto do(a) author(a) Agência Correio

  • Bianca Hirakawa

  • Agência Correio

Publicado em 4 de novembro de 2026 às 16:58

Monitoramento pelo celular, interferência nas brincadeiras e excesso de proteção podem reduzir as oportunidades de aprendizado e independência na infância
Monitoramento pelo celular, interferência nas brincadeiras e excesso de proteção podem reduzir as oportunidades de aprendizado e independência na infância Crédito: Pexels

Saber onde os filhos estão, acompanhar suas atividades e tentar evitar qualquer situação de risco são atitudes comuns entre os responsáveis.

O problema começa quando a proteção se transforma em controle excessivo e as crianças passam a ter poucas oportunidades de fazer escolhas sozinhas. 

Pais e filhos

Pais e filhos por Shutterstock
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Pais e filhos por Shutterstock

Na infância, pequenas experiências ajudam a desenvolver responsabilidade, confiança e capacidade de resolver problemas.

Por isso, permitir que os filhos tenham certa liberdade, respeitando a idade e os limites de segurança, também faz parte da educação. 

Quando a proteção se transforma em controle? 

A tecnologia tornou mais fácil acompanhar a rotina das crianças. Aplicativos de localização, mensagens instantâneas e plataformas digitais permitem que os responsáveis saibam onde os filhos estão e acompanhem diferentes atividades. 

Embora essas ferramentas possam ajudar em situações de segurança, o uso constante pode reduzir os espaços de privacidade e independência. 

O equilíbrio está em acompanhar a rotina sem transformar cada atividade em uma situação que exige supervisão imediata. 

Por que deixar as crianças resolverem pequenos conflitos?

Disputa por brinquedos, desentendimentos entre colegas e dificuldades durante as brincadeiras fazem parte da convivência infantil. 

Quando os adultos interferem em todas essas situações, as crianças podem perder oportunidades de aprender a conversar, negociar e encontrar soluções. 

Permitir que resolvam pequenos conflitos, desde que não exista risco à integridade física ou emocional, ajuda a desenvolver habilidades importantes para a convivência. 

Pequenas responsabilidades ajudam na independência

A autonomia também pode ser estimulada nas tarefas do cotidiano. Organizar a mochila, guardar os brinquedos, escolher uma roupa ou cuidar dos próprios materiais são exemplos de atividades que ajudam os pequenos a assumir responsabilidades.

As tarefas precisam ser adequadas à idade e ao desenvolvimento de cada criança. O objetivo não é exigir independência antes da hora, mas oferecer oportunidades para que ela seja construída gradualmente. 

Como encontrar equilíbrio entre liberdade e segurança?

Permitir que os filhos tenham independência não significa deixar de acompanhar seu desenvolvimento. 

Os responsáveis continuam tendo papel fundamental na orientação, na proteção e na definição de limites. 

Algumas atitudes podem ajudar nesse processo: 

  • Oferecer escolhas: permitir que a criança participe de decisões adequadas à sua idade
  • Estimular responsabilidades: incluir pequenas tarefas na rotina
  • Evitar interferências desnecessárias: deixar que os filhos tentem resolver dificuldades simples
  • Respeitar a individualidade: compreender que cada criança tem seu próprio ritmo
  • Manter o diálogo: criar um ambiente em que os filhos se sintam seguros para contar o que aconteceu

A construção da autonomia acontece aos poucos, com orientação, confiança e oportunidades para experimentar novas experiências. 

Tags:

Crianças Pais E Filhos Comportamento

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