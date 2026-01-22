ASTROLOGIA

Paixão e acolhimento: 3 signos vivem fase de decisões importantes dentro de casa a partir desta quinta (22 de janeiro)

Signos sentem a necessidade de fortalecer os laços familiares

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 22 de janeiro de 2026 às 23:23

Signos e universo Crédito: Imagem gerada por IA

Nem todo mundo quer badalação. Para alguns signos, a verdadeira revolução de Aquário acontece entre quatro paredes.



Escorpião encontra hoje a paz que tanto buscava no aconchego do lar, sendo um ótimo dia para quem trabalha de casa.

Touro foca em planos de longo prazo com o parceiro, trazendo segurança para a relação.

Para quem é de Câncer, o clima de mistério e sedução promete uma noite inesquecível na intimidade. É o momento de transformar seu espaço físico em um templo de bem-estar.