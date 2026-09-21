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Palco cede durante show de Gloria Groove e dois dançarinos caem em buraco; vídeo

Acidente aconteceu durante apresentação em festival em Viçosa, Minas Gerais

  • Foto do(a) author(a) Fernanda Varela

  • Fernanda Varela

Publicado em 21 de setembro de 2026 às 13:49

Glória Groove
Glória Groove Crédito: Reprodução

Um susto marcou o show de Gloria Groove na noite de sábado (19), em Viçosa, na Zona da Mata de Minas Gerais. Parte da estrutura do palco cedeu durante a apresentação e dois dançarinos caíram no buraco aberto no local.

O incidente aconteceu durante o Festival Spring Break e foi registrado por pessoas que acompanhavam o espetáculo. Vídeos publicados nas redes sociais mostram o momento em que a estrutura se rompe enquanto os profissionais executavam a coreografia.

Os dois dançarinos desaparecem do campo de visão do público após a queda. As imagens rapidamente começaram a circular nas redes sociais e chamaram a atenção para o acidente.

Gloria Groove continuou cantando

No momento em que a estrutura cedeu, Gloria Groove aparentemente não percebeu o que havia acontecido e continuou a apresentação.

Segundo as informações divulgadas, a artista só tomou conhecimento do acidente após ser avisada por fãs que estavam na plateia.

Glória Groove

Glória Groove posa antes de apresentar no Bloco Agrada Gregos no Parque Ibirapuera, em São Paulo por Edu Araujo/Agnews
Glória Groove posa antes de apresentar no Bloco Agrada Gregos no Parque Ibirapuera, em São Paulo por Edu Araujo/Agnews
Glória Groove posa antes de apresentar no Bloco Agrada Gregos no Parque Ibirapuera, em São Paulo por Edu Araujo/Agnews
Glória Groove posa antes de apresentar no Bloco Agrada Gregos no Parque Ibirapuera, em São Paulo por Edu Araujo/Agnews
Glória Groove posa antes de apresentar no Bloco Agrada Gregos no Parque Ibirapuera, em São Paulo por Edu Araujo/Agnews
Glória Groove posa antes de apresentar no Bloco Agrada Gregos no Parque Ibirapuera, em São Paulo por Edu Araujo/Agnews
Glória Groove posa antes de apresentar no Bloco Agrada Gregos no Parque Ibirapuera, em São Paulo por Edu Araujo/Agnews
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Glória Groove posa antes de apresentar no Bloco Agrada Gregos no Parque Ibirapuera, em São Paulo por Edu Araujo/Agnews

Apesar do susto, as informações iniciais apontam que ninguém ficou ferido. O show também pôde continuar após o incidente.

Até a divulgação das informações, Gloria Groove e sua equipe não haviam se manifestado publicamente sobre o episódio.

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