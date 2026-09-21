SUSTO

Palco cede durante show de Gloria Groove e dois dançarinos caem em buraco; vídeo

Acidente aconteceu durante apresentação em festival em Viçosa, Minas Gerais

Fernanda Varela

Publicado em 21 de setembro de 2026 às 13:49

Glória Groove Crédito: Reprodução

Um susto marcou o show de Gloria Groove na noite de sábado (19), em Viçosa, na Zona da Mata de Minas Gerais. Parte da estrutura do palco cedeu durante a apresentação e dois dançarinos caíram no buraco aberto no local.

O incidente aconteceu durante o Festival Spring Break e foi registrado por pessoas que acompanhavam o espetáculo. Vídeos publicados nas redes sociais mostram o momento em que a estrutura se rompe enquanto os profissionais executavam a coreografia.

Os dois dançarinos desaparecem do campo de visão do público após a queda. As imagens rapidamente começaram a circular nas redes sociais e chamaram a atenção para o acidente.

Gloria Groove continuou cantando

No momento em que a estrutura cedeu, Gloria Groove aparentemente não percebeu o que havia acontecido e continuou a apresentação.

Segundo as informações divulgadas, a artista só tomou conhecimento do acidente após ser avisada por fãs que estavam na plateia.

Glória Groove 1 de 7

Apesar do susto, as informações iniciais apontam que ninguém ficou ferido. O show também pôde continuar após o incidente.