Palco cede durante show de Gloria Groove e dois dançarinos caem em buraco; vídeo

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Fernanda Varela
Publicado em 21 de setembro de 2026 às 13:49
Um susto marcou o show de Gloria Groove na noite de sábado (19), em Viçosa, na Zona da Mata de Minas Gerais. Parte da estrutura do palco cedeu durante a apresentação e dois dançarinos caíram no buraco aberto no local.
O incidente aconteceu durante o Festival Spring Break e foi registrado por pessoas que acompanhavam o espetáculo. Vídeos publicados nas redes sociais mostram o momento em que a estrutura se rompe enquanto os profissionais executavam a coreografia.
Os dois dançarinos desaparecem do campo de visão do público após a queda. As imagens rapidamente começaram a circular nas redes sociais e chamaram a atenção para o acidente.
Gloria Groove continuou cantando
No momento em que a estrutura cedeu, Gloria Groove aparentemente não percebeu o que havia acontecido e continuou a apresentação.
Segundo as informações divulgadas, a artista só tomou conhecimento do acidente após ser avisada por fãs que estavam na plateia.
Glória Groove
Apesar do susto, as informações iniciais apontam que ninguém ficou ferido. O show também pôde continuar após o incidente.
Até a divulgação das informações, Gloria Groove e sua equipe não haviam se manifestado publicamente sobre o episódio.