TELEVISÃO

'Palmas para esse alguém?': Anitta alfineta Globo durante final do Estrelas da Casa

Cantora relembrou mudança no formato do reality e ainda criticou os nomes escolhidos pelos grupos que chegaram à decisão

Giuliana Mancini

Publicado em 25 de setembro de 2026 às 10:28

Anitta no Estrelas da Casa Crédito: Reprodução/TV Globo

Anitta aproveitou a final da terceira temporada de "Estrelas da Casa", exibida nesta quinta-feira (24), para mandar um recado direto à Globo. Conselheira dos participantes ao longo da temporada, a cantora relembrou uma mudança feita no formato do reality e brincou ao dizer que havia dado uma "dica" para a emissora. De quebra, ainda criticou os nomes escolhidos pelos grupos que chegaram à decisão.

"Quero aproveitar que eu fiquei uma semana sem vir para dar uma alfinetada na Rede Globo", anunciou Anitta durante a transmissão. Na sequência, ela lembrou que a ideia inicial do programa era separar os competidores entre grupos masculinos e femininos, mas que o formato acabou sendo alterado para reunir homens e mulheres nas mesmas equipes.

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"Lembra, Rede Globo? Que a ideia inicial era ser só grupos de homens e mulheres? Aí alguém teve a ideia de fazer [grupos] mistos. Palmas para esse alguém? A gente não sabe quem foi, mas quem quer que tenha sido a pessoa que teve essa ideia de misturar homens e mulheres arrasou", ironizou.

A mudança acabou aparecendo justamente na final da temporada, que colocou frente a frente dois grupos mistos, um formado por participantes do time de pop e outro do time de pagode.

Além da provocação à emissora, Anitta também aproveitou a decisão para dar sua opinião sobre os nomes escolhidos pelos finalistas. Ao comentar o grupo de pagode, batizado de "Simples Detalhe", a cantora sugeriu que os participantes ainda poderiam pensar em outra opção.

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"Esse nome 'Simples Detalhe', não é o melhor nome. A gente pode depois até conversar, e eu ajudo. (...) Mas o 'simples' já me deixa mais 'borocoxó', então eu acho que podia ser algo mais 'uau'. Mas dá tempo de mudar o nome ainda. Vocês acabaram de escolher e o povo ainda não se acostumou", afirmou.

Para o grupo de pop, chamado "Lúmina", Anitta também não poupou críticas. A cantora brincou com as diferentes formas como o nome poderia ser pronunciado e defendeu que os participantes aproveitassem a oportunidade para pensar em outra alternativa.

"O nome também, vamos trabalhar no nome, gente? 'Lúmina' também foi triste. Porque o nome é uma coisa difícil de escolher. Lumina, lámina, lemina, ficou uma coisa confusa pra mim. Então, a gente podia trabalhar nisso, porque não deu tempo do povo decorar ainda, dá pra gente achar um nome melhor", declarou.

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