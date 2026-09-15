Panqueca de liquidificador fácil e rápida: aprenda como fazer uma massa leve para rechear

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Ana Beatriz Sousa
Publicado em 15 de setembro de 2026 às 11:30
A panqueca caseira é um curinga na cozinha que agrada tanto adultos quanto crianças. Com uma massa simples batida no liquidificador, você consegue preparar uma refeição completa em poucos minutos.
Panqueca de liquidificador super fácil de fazer
A receita da massa é simples: leite, ovo, óleo, sal e farinha batidos por um minuto até formarem uma mistura líquida, lisa e livre de grumos.
Em uma frigideira antiaderente untada, despeje conchas da massa formando camadas bem finas. Assim que as bordas dourarem, vire com cuidado para garantir um cozimento uniforme de ambos os lados.
Para finalizar, recheie cada panqueca com a sobra de carne moída ou frango, enrole como charuto e cubra com molho de tomate aquecido. Um breve toque no micro-ondas deixa o prato pronto para servir.
Ingredientes