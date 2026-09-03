Pão de mel na air fryer: veja como fazer receita fácil, macia e coberta com chocolate

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Heider Sacramento
Publicado em 3 de setembro de 2026 às 07:00
Fazer pão de mel em casa pode ser mais simples do que parece, e a air fryer ajuda a deixar o preparo ainda mais prático. A receita leva ingredientes como mel, cacau, açúcar mascavo e especiarias e fica pronta em cerca de 30 minutos.
O resultado é uma massa macia e aromática, que pode ser recheada como você preferir e finalizada com uma cobertura feita com chocolate ao leite e meio amargo.
Ingredientes
Massa
1 xícara de cacau em pó 35%
1 xícara de açúcar mascavo
1 ½ xícara de mel
Pão de Mel
1 colher (chá) de canela
1 colher (chá) de cravo-da-índia em pó
½ colher (chá) de noz
½ colher (chá) de açafrão
1 ½ xícara de leite
½ xícara de óleo
2 colheres (sopa) de margarina
3 claras
4 xícaras de farinha de trigo
2 colheres (chá) de bicarbonato de sódio
Cobertura
1 barra de chocolate ao leite
1 barra de chocolate meio amargo
Como fazer pão de mel na air fryer
Comece batendo as claras na batedeira até chegar ao ponto de neve. Reserve.
Em uma panela, aqueça a margarina, o óleo e o leite até a mistura ficar morna para quente. Em seguida, misture o líquido com o mel, o açúcar mascavo, a canela, o cravo, o açafrão e a noz.
Acrescente a farinha de trigo e mexa até incorporar. Depois, coloque as claras em neve e misture delicadamente. Por último, adicione o bicarbonato de sódio.
Com a air fryer preaquecida, leve a massa para assar a 180 °C por 10 a 15 minutos.
Depois de assado, corte e recheie os pães de mel com o sabor de sua preferência. Para finalizar, derreta os chocolates ao leite e meio amargo e cubra os pedaços.
A receita rende aproximadamente 25 pedaços.