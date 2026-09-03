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Pão de mel na air fryer: veja como fazer receita fácil, macia e coberta com chocolate

Preparo leva apenas 30 minutos e rende cerca de 25 pedaços

  • Foto do(a) author(a) Heider Sacramento

  • Heider Sacramento

Publicado em 3 de setembro de 2026 às 07:00

Pão de Mel
O pão de mel pode ser recheado com o sabor que você preferir Crédito: Reprodução

Fazer pão de mel em casa pode ser mais simples do que parece, e a air fryer ajuda a deixar o preparo ainda mais prático. A receita leva ingredientes como mel, cacau, açúcar mascavo e especiarias e fica pronta em cerca de 30 minutos.

O resultado é uma massa macia e aromática, que pode ser recheada como você preferir e finalizada com uma cobertura feita com chocolate ao leite e meio amargo.

Ingredientes

Massa

1 xícara de cacau em pó 35%

1 xícara de açúcar mascavo

1 ½ xícara de mel

Pão de Mel

Praticidade: O pão de mel fica pronto na air fryer em poucos minutos por Reprodução
Cobertura irresistível: Chocolate ao leite e meio amargo finalizam a receita por Reprodução
Massa aromática: Cacau, canela, cravo e mel garantem sabor marcante por Reprodução
Rendimento: A receita rende cerca de 25 pedaços por Reprodução
Do seu jeito: O pão de mel pode ser recheado com o sabor que você preferir por Reprodução
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Praticidade: O pão de mel fica pronto na air fryer em poucos minutos por Reprodução

1 colher (chá) de canela

1 colher (chá) de cravo-da-índia em pó

½ colher (chá) de noz

½ colher (chá) de açafrão

1 ½ xícara de leite

½ xícara de óleo

2 colheres (sopa) de margarina

3 claras

4 xícaras de farinha de trigo

2 colheres (chá) de bicarbonato de sódio

Cobertura

1 barra de chocolate ao leite

1 barra de chocolate meio amargo

Como fazer pão de mel na air fryer

Comece batendo as claras na batedeira até chegar ao ponto de neve. Reserve.

Em uma panela, aqueça a margarina, o óleo e o leite até a mistura ficar morna para quente. Em seguida, misture o líquido com o mel, o açúcar mascavo, a canela, o cravo, o açafrão e a noz.

Acrescente a farinha de trigo e mexa até incorporar. Depois, coloque as claras em neve e misture delicadamente. Por último, adicione o bicarbonato de sódio.

Com a air fryer preaquecida, leve a massa para assar a 180 °C por 10 a 15 minutos.

Depois de assado, corte e recheie os pães de mel com o sabor de sua preferência. Para finalizar, derreta os chocolates ao leite e meio amargo e cubra os pedaços.

A receita rende aproximadamente 25 pedaços.

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