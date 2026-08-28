CULINÁRIA

Pão de queijo de Gisele Bündchen tem um segredo na massa; veja a receita

Versão da modelo ainda pode ser congelada antes de assar e tem uma combinação de queijos

Heider Sacramento

Publicado em 28 de agosto de 2026 às 07:00

Pão de queijo de Gisele Bündchen leva tapioca e dois tipos de queijo. Crédito: Reprodução

O pão de queijo ganhou uma versão diferente na cozinha de Gisele Bündchen. No livro Nutrir: Receitas Simples para Corpo e Alma, a modelo apresenta uma receita que troca o tradicional polvilho pela goma de tapioca e combina parmesão com outro queijo de textura macia. A receita aparece na seção dedicada a cafés da manhã e pães da publicação.

Gisele conta no livro que é fã do preparo e costuma fazer o quitute em ocasiões especiais. A receita também foi pensada para facilitar a rotina: as bolinhas podem ser congeladas ainda cruas e assadas posteriormente, sem necessidade de descongelamento.

Pão de queijo de Gisele Bündchen

Ingredientes

2 xícaras de goma de tapioca

1 colher (chá) de sal marinho refinado

¼ de xícara de leite

7 pratos do livro ‘Nutrir’ para fazer em casa 1 de 6

¼ de xícara de óleo de abacate

1 ovo grande

1½ xícara de parmesão ralado

½ xícara de queijo macio ralado

Como fazer

Misture a goma de tapioca com o sal e reserve. Em uma panela, aqueça o leite com o óleo de abacate até ferver. Despeje a mistura sobre a tapioca e mexa bem. Deixe esfriar por cerca de cinco minutos.

Quando a massa estiver morna, acrescente o ovo, o parmesão e o queijo macio. Misture até obter uma massa uniforme e sove por cerca de dois a três minutos, até ficar macia e lisa.

Faça pequenas bolinhas e distribua em uma assadeira forrada com papel-manteiga. Leve ao forno preaquecido a 190 ºC por cerca de 20 a 25 minutos, ou até os pães de queijo ficarem levemente dourados.

O truque para ter pão de queijo pronto durante a semana

Uma das particularidades da receita é a possibilidade de congelar as bolinhas ainda cruas. A orientação é deixá-las no congelador por cerca de 30 minutos em uma assadeira e, depois, transferi-las para um recipiente fechado.

Na hora de assar, não é preciso descongelar. Basta colocar as bolinhas diretamente no forno e acrescentar aproximadamente cinco minutos ao tempo de preparo.