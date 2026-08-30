RECEITA

Pão de queijo de liquidificador fica pronto em poucos minutos, sem sujeira na cozinha, e é uma ótima opção de lanche

Massa leva ingredientes simples e dispensa o trabalho de sovar ou modelar um por um

Fernanda Varela

Publicado em 30 de agosto de 2026 às 10:00

O polvilho doce ajuda a deixar o interior macio, enquanto o queijo garante sabor e uma casquinha levemente dourada Crédito: Reprodução

Domingo combina com um lanche quentinho no meio da tarde, e o pão de queijo de liquidificador é uma opção para quem quer preparar algo caseiro sem ter muito trabalho. A massa é batida rapidamente e vai direto para forminhas, sem precisar sovar ou modelar, o que reduz a sujeira na cozinha.

Além da praticidade, a receita fica com a parte externa levemente dourada e o interior macio e com bastante sabor de queijo. O melhor é servir logo depois de sair do forno.

Pão de queijo de liquidificador

Ingredientes

* 2 xícaras de polvilho doce

* 1 xícara de leite

* 1/2 xícara de óleo

* 2 ovos

* 1 xícara de queijo parmesão ralado

* 1/2 colher de chá de sal

Dicas para deixar seu pão de queijo de liquidificador perfeito 1 de 5

Modo de preparo

Coloque no liquidificador o leite, o óleo, os ovos e o sal. Bata rapidamente e acrescente o polvilho doce aos poucos. Continue batendo até obter uma mistura homogênea.

Acrescente o queijo ralado e bata apenas o suficiente para incorporá-lo à massa.

Distribua a mistura em forminhas de empada ou de cupcake untadas, preenchendo cerca de dois terços da capacidade. Isso deixa espaço para os pães de queijo crescerem enquanto assam.

Leve ao forno preaquecido a 180°C por aproximadamente 25 a 30 minutos, ou até que estejam crescidos e levemente dourados.

O segredo é comer quentinho

Depois de retirar do forno, espere apenas alguns minutos para desenformar. O pão de queijo fica especialmente gostoso ainda morno, quando o interior está macio e o sabor do queijo mais evidente.