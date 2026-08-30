Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Pão de queijo de liquidificador fica pronto em poucos minutos, sem sujeira na cozinha, e é uma ótima opção de lanche

Massa leva ingredientes simples e dispensa o trabalho de sovar ou modelar um por um

  • Foto do(a) author(a) Fernanda Varela

  • Fernanda Varela

Publicado em 30 de agosto de 2026 às 10:00

O polvilho doce ajuda a deixar o interior macio, enquanto o queijo garante sabor e uma casquinha levemente dourada
O polvilho doce ajuda a deixar o interior macio, enquanto o queijo garante sabor e uma casquinha levemente dourada Crédito: Reprodução

Domingo combina com um lanche quentinho no meio da tarde, e o pão de queijo de liquidificador é uma opção para quem quer preparar algo caseiro sem ter muito trabalho. A massa é batida rapidamente e vai direto para forminhas, sem precisar sovar ou modelar, o que reduz a sujeira na cozinha.

Além da praticidade, a receita fica com a parte externa levemente dourada e o interior macio e com bastante sabor de queijo. O melhor é servir logo depois de sair do forno.

Leia mais

Imagem - Pizza de liquidificador fica pronta sem precisar sovar a massa e é uma opção prática e deliciosa para o jantar

Pizza de liquidificador fica pronta sem precisar sovar a massa e é uma opção prática e deliciosa para o jantar

Imagem - Romeu e Julieta de forno (ou AirFryer): sobremesa cremosa por dentro e com casquinha crocante por fora leva apenas 4 ingredientes e fica pronta em 15 minutos

Romeu e Julieta de forno (ou AirFryer): sobremesa cremosa por dentro e com casquinha crocante por fora leva apenas 4 ingredientes e fica pronta em 15 minutos

Imagem - Bebida cremosa e quentinha com camomila e canela é perfeita para tomar antes de dormir e ter uma noite tranquila

Bebida cremosa e quentinha com camomila e canela é perfeita para tomar antes de dormir e ter uma noite tranquila

Pão de queijo de liquidificador

Ingredientes

* 2 xícaras de polvilho doce

* 1 xícara de leite

* 1/2 xícara de óleo

* 2 ovos

* 1 xícara de queijo parmesão ralado

* 1/2 colher de chá de sal

Dicas para deixar seu pão de queijo de liquidificador perfeito

O pão de queijo fica ainda mais gostoso servido quentinho, poucos minutos depois de sair do forno por Reprodução
A receita assa por aproximadamente 25 a 30 minutos em forno preaquecido a 180°C por Reprodução
A massa é preparada no liquidificador em poucos minutos e não precisa ser sovada nem modelada por Reprodução
As forminhas devem ser preenchidas até cerca de dois terços da capacidade para deixar espaço para o pão de queijo crescer por Reprodução
O polvilho doce ajuda a deixar o interior macio, enquanto o queijo garante sabor e uma casquinha levemente dourada por Reprodução
1 de 5
O pão de queijo fica ainda mais gostoso servido quentinho, poucos minutos depois de sair do forno por Reprodução

Modo de preparo

Coloque no liquidificador o leite, o óleo, os ovos e o sal. Bata rapidamente e acrescente o polvilho doce aos poucos. Continue batendo até obter uma mistura homogênea.

Acrescente o queijo ralado e bata apenas o suficiente para incorporá-lo à massa.

Distribua a mistura em forminhas de empada ou de cupcake untadas, preenchendo cerca de dois terços da capacidade. Isso deixa espaço para os pães de queijo crescerem enquanto assam.

Leve ao forno preaquecido a 180°C por aproximadamente 25 a 30 minutos, ou até que estejam crescidos e levemente dourados.

O segredo é comer quentinho

Depois de retirar do forno, espere apenas alguns minutos para desenformar. O pão de queijo fica especialmente gostoso ainda morno, quando o interior está macio e o sabor do queijo mais evidente.

A receita também permite variar o queijo. É possível substituir parte do parmesão por muçarela ou meia-cura ralado, por exemplo, ajustando o sal conforme o tipo escolhido.

Mais recentes

Imagem - Aos 35 anos, peixe-boi Astro sobrevive a 34 atropelamentos, tem ferimento de 22 cm causado por hélice e vira alvo de selfies, abraços e até cerveja; agora, ganha proteção da Justiça

Aos 35 anos, peixe-boi Astro sobrevive a 34 atropelamentos, tem ferimento de 22 cm causado por hélice e vira alvo de selfies, abraços e até cerveja; agora, ganha proteção da Justiça
Imagem - Banana caramelizada de travessa é super fácil de fazer e é uma das sobremesas cremosas mais gostosas que você vai provar

Banana caramelizada de travessa é super fácil de fazer e é uma das sobremesas cremosas mais gostosas que você vai provar
Imagem - Portas removidas, cama hospitalar e cadeira motorizada: como é a estrutura preparada para o home care de Lito Sousa

Portas removidas, cama hospitalar e cadeira motorizada: como é a estrutura preparada para o home care de Lito Sousa