RECEITA

Pão dormido pode virar prato delicioso de forno com receita fácil, cremosa e sem desperdício

Receita aproveita os pães que sobraram em casa e leva presunto, queijo e tomate; preparo fica pronto em cerca de 40 minutos

Fernanda Varela

Publicado em 31 de agosto de 2026 às 19:00

O pão amanhecido pode ganhar uma nova textura e virar uma torta salgada de forno em vez de ir para o lixo Crédito: Reprodução

Os pães amanheceram e já não estão tão macios? Em vez de jogar no lixo, eles podem virar a base de uma receita de forno simples para o almoço. A ideia é transformar o pão dormido em uma espécie de torta salgada, com interior úmido e cremoso e uma camada de queijo gratinado por cima.

Além de ajudar a evitar o desperdício, a receita permite aproveitar ingredientes que já estão na geladeira. Presunto e muçarela formam o recheio desta versão, mas frango desfiado, carne moída já preparada ou legumes também podem ser utilizados.

Nada de desperdício! Aprenda a fazer uma torta deliciosa com pão velho/dormido 1 de 5

O segredo para recuperar o pão ressecado está na mistura de leite e ovos. O líquido é absorvido durante o preparo e deixa os pedaços macios novamente. Depois, basta montar as camadas e levar ao forno.

Torta de pão dormido para o almoço

Ingredientes

* 5 pães franceses amanhecidos

* 3 ovos

* 2 xícaras de leite

* 1 caixinha de creme de leite

* 200 g de muçarela

* 150 g de presunto

* 2 tomates

* 1/2 cebola

* 3 colheres (sopa) de requeijão

* 1 colher (sopa) de manteiga para untar

* Sal a gosto

* Orégano a gosto

* Pimenta-do-reino a gosto

Modo de preparo

Comece cortando os pães amanhecidos em fatias ou pedaços médios. Em uma tigela, bata os ovos e acrescente o leite, o creme de leite, uma pitada de sal e pimenta-do-reino.

Unte uma travessa com manteiga e faça uma camada com metade dos pedaços de pão. Regue aos poucos com parte da mistura líquida, deixando o pão absorver o leite sem encharcar excessivamente.

Distribua o presunto, metade da muçarela, o requeijão, o tomate e a cebola. Cubra com o restante do pão e despeje a mistura de leite e ovos que sobrou.

Finalize com o restante da muçarela e orégano. Leve ao forno preaquecido a 200 °C por aproximadamente 25 a 30 minutos, até que o interior esteja firme e o queijo da superfície esteja derretido e gratinado.