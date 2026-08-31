Pão dormido pode virar prato delicioso de forno com receita fácil, cremosa e sem desperdício

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Fernanda Varela
Publicado em 31 de agosto de 2026 às 19:00
Os pães amanheceram e já não estão tão macios? Em vez de jogar no lixo, eles podem virar a base de uma receita de forno simples para o almoço. A ideia é transformar o pão dormido em uma espécie de torta salgada, com interior úmido e cremoso e uma camada de queijo gratinado por cima.
Além de ajudar a evitar o desperdício, a receita permite aproveitar ingredientes que já estão na geladeira. Presunto e muçarela formam o recheio desta versão, mas frango desfiado, carne moída já preparada ou legumes também podem ser utilizados.
Nada de desperdício! Aprenda a fazer uma torta deliciosa com pão velho/dormido
O segredo para recuperar o pão ressecado está na mistura de leite e ovos. O líquido é absorvido durante o preparo e deixa os pedaços macios novamente. Depois, basta montar as camadas e levar ao forno.
Torta de pão dormido para o almoço
Ingredientes
* 5 pães franceses amanhecidos
* 3 ovos
* 2 xícaras de leite
* 1 caixinha de creme de leite
* 200 g de muçarela
* 150 g de presunto
* 2 tomates
* 1/2 cebola
* 3 colheres (sopa) de requeijão
* 1 colher (sopa) de manteiga para untar
* Sal a gosto
* Orégano a gosto
* Pimenta-do-reino a gosto
Modo de preparo
Comece cortando os pães amanhecidos em fatias ou pedaços médios. Em uma tigela, bata os ovos e acrescente o leite, o creme de leite, uma pitada de sal e pimenta-do-reino.
Unte uma travessa com manteiga e faça uma camada com metade dos pedaços de pão. Regue aos poucos com parte da mistura líquida, deixando o pão absorver o leite sem encharcar excessivamente.
Distribua o presunto, metade da muçarela, o requeijão, o tomate e a cebola. Cubra com o restante do pão e despeje a mistura de leite e ovos que sobrou.
Finalize com o restante da muçarela e orégano. Leve ao forno preaquecido a 200 °C por aproximadamente 25 a 30 minutos, até que o interior esteja firme e o queijo da superfície esteja derretido e gratinado.
Depois de retirar do forno, deixe descansar por cerca de cinco minutos antes de cortar. O resultado é uma torta salgada cremosa por dentro e dourada por cima, que transforma o pão que poderia acabar no lixo em um prato para o almoço.