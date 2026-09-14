Pão fofinho de calabresa é feito no liquidificador, não precisa sovar e fica pronto em apenas 30 minutos

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Heider Sacramento
Publicado em 14 de setembro de 2026 às 18:35
Se a ideia é preparar pão caseiro sem precisar sovar a massa, esta receita de pão de liquidificador com calabresa pode ser uma boa opção. O preparo é simples, leva ingredientes fáceis de encontrar e fica pronto em cerca de 30 minutos de forno, com massa macia e recheio generoso.
A massa começa no liquidificador, com leite, óleo, ovos e sal. Depois, a mistura é incorporada à farinha de trigo e recebe calabresa dourada, muçarela e azeitonas, deixando o pão bem recheado.
Ingredientes
1 calabresa ralada
1 xícara de leite
1 xícara de óleo
Veja como fazer a receita fácil e sem sovar
4 ovos
1 colher de chá de sal
2 xícaras de farinha de trigo
150 g de muçarela ralada
Azeitonas a gosto
1 colher de sopa de fermento em pó
Queijo parmesão a gosto
Orégano a gosto
Como fazer
Comece fritando a calabresa ralada em uma frigideira até dourar levemente e reserve.
No liquidificador, bata o leite, o óleo, os ovos e o sal até formar uma mistura homogênea. Transfira para uma tigela, acrescente a farinha de trigo e mexa até obter uma massa lisa.
Em seguida, misture a calabresa, a muçarela e as azeitonas. Por último, coloque o fermento e incorpore delicadamente.
Despeje a massa em uma forma untada e enfarinhada. Finalize com parmesão e orégano e leve ao forno preaquecido a 180 °C por aproximadamente 30 minutos, ou até o pão ficar dourado.
O resultado é um pão que pode ser servido ainda morno, quando o queijo está derretido, acompanhado de café, chá ou suco. Para variar o recheio, a calabresa também pode ser substituída por frango desfiado ou presunto.