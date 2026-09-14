Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Pão fofinho de calabresa é feito no liquidificador, não precisa sovar e fica pronto em apenas 30 minutos

Receita leva poucos ingredientes, tem recheio de calabresa, muçarela e azeitonas e vai direto ao forno

  • Foto do(a) author(a) Heider Sacramento

  • Heider Sacramento

Publicado em 14 de setembro de 2026 às 18:35

Pão de liquidificador com calabresa: veja como fazer a receita fácil e sem sovar
Pão de liquidificador com calabresa: veja como fazer a receita fácil e sem sovar Crédito: Reprodução

Se a ideia é preparar pão caseiro sem precisar sovar a massa, esta receita de pão de liquidificador com calabresa pode ser uma boa opção. O preparo é simples, leva ingredientes fáceis de encontrar e fica pronto em cerca de 30 minutos de forno, com massa macia e recheio generoso.

A massa começa no liquidificador, com leite, óleo, ovos e sal. Depois, a mistura é incorporada à farinha de trigo e recebe calabresa dourada, muçarela e azeitonas, deixando o pão bem recheado.

Ingredientes

1 calabresa ralada

1 xícara de leite

1 xícara de óleo

Veja como fazer a receita fácil e sem sovar

Massa no liquidificador: leite, óleo, ovos e sal são batidos até formar uma mistura homogênea por Reprodução
Sem sovar: a receita é prática e não exige aquele processo demorado de trabalhar a massa com as mãos por Reprodução
Calabresa douradinha: antes de entrar na massa, a calabresa ralada deve ser frita levemente na frigideira por Reprodução
Recheio caprichado: a receita combina calabresa com 150 g de muçarela ralada e azeitonas por Reprodução
Fermento por último: depois de incorporar os ingredientes, o fermento deve ser misturado delicadamente à massa por Reprodução
Finalização saborosa: antes de ir ao forno, o pão recebe queijo parmesão e orégano por cima por Reprodução
Forno preaquecido: o pão deve assar a 180 °C por cerca de 30 minutos, até ficar dourado por Reprodução
1 de 7
Massa no liquidificador: leite, óleo, ovos e sal são batidos até formar uma mistura homogênea por Reprodução

4 ovos

1 colher de chá de sal

2 xícaras de farinha de trigo

150 g de muçarela ralada

Azeitonas a gosto

1 colher de sopa de fermento em pó

Leia mais

Por onde anda o elenco de ‘A Grande Família’? Veja como estão os atores hoje

Grávida, Tati Machado revela dificuldade para viver nova gestação após perda do filho

Edu Guedes chora no casamento com Ana Hickmann ao lembrar luta contra câncer: ‘Você me acalmava’

A Fazenda: soco, tapa e beijo sem consentimento; relembre as expulsões mais polêmicas do reality

Simaria volta aos palcos com ingressos esgotados, looks glamourosos e apoio de Simone

Queijo parmesão a gosto

Orégano a gosto

Como fazer

Comece fritando a calabresa ralada em uma frigideira até dourar levemente e reserve.

No liquidificador, bata o leite, o óleo, os ovos e o sal até formar uma mistura homogênea. Transfira para uma tigela, acrescente a farinha de trigo e mexa até obter uma massa lisa.

Em seguida, misture a calabresa, a muçarela e as azeitonas. Por último, coloque o fermento e incorpore delicadamente.

Despeje a massa em uma forma untada e enfarinhada. Finalize com parmesão e orégano e leve ao forno preaquecido a 180 °C por aproximadamente 30 minutos, ou até o pão ficar dourado.

O resultado é um pão que pode ser servido ainda morno, quando o queijo está derretido, acompanhado de café, chá ou suco. Para variar o recheio, a calabresa também pode ser substituída por frango desfiado ou presunto.

Leia mais

Imagem - Aprenda a fazer um pavê de chocolate cremoso para conquistar toda a família

Aprenda a fazer um pavê de chocolate cremoso para conquistar toda a família

Imagem - Além do Tempo: no capítulo desta terça-feira (15), Dorotéia acoberta a perda do bebê de Melissa

Além do Tempo: no capítulo desta terça-feira (15), Dorotéia acoberta a perda do bebê de Melissa

Imagem - Overnight oats: aprenda a fazer a famosa 'aveia adormecida', receita viral nas redes sociais para o café da manhã

Overnight oats: aprenda a fazer a famosa 'aveia adormecida', receita viral nas redes sociais para o café da manhã

Mais recentes

Imagem - Ary Mirelle fala sobre terceiro filho com João Gomes e escolhe nome do bebê

Ary Mirelle fala sobre terceiro filho com João Gomes e escolhe nome do bebê
Imagem - Maré de mudanças: 3 signos podem receber uma notícia inesperada nesta sexta (4)

Maré de mudanças: 3 signos podem receber uma notícia inesperada nesta sexta (4)
Imagem - Campeão de UFC diz que ‘nunca’ namorou com Lívia Andrade: ‘Marmita’

Campeão de UFC diz que ‘nunca’ namorou com Lívia Andrade: ‘Marmita’