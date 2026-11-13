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Paolla Oliveira abre o jogo sobre rumores de romance com surfista: ‘Estou viva’

Atriz revelou como tem aproveitado a vida de solteira

Felipe Sena

Publicado em 13 de novembro de 2026 às 14:58

Paolla Oliveira estaria vivendo romance com João Chianca Crédito: Reprodução | Instagram

Paolla Oliveira abriu o jogo sobre o suposto affair com o surfista João Chianca, o Chimbinha.

Ao falar com o portal LeoDias durante ensaio da escola de samba Imperatriz Leopoldinense, agremiação que é rainha de bateria, a atriz revelou que está aproveitando o momento de solteira.

Paolla Oliveira 1 de 12

"Menina, estou solteira. Solteira, estou viva, não é bom isso?", disparou. Logo depois, a musa ressaltou que não costuma expor detalhes de sua vida pessoal.

"Eu não falo muito da minha intimidade. As pessoas sabem disso, apesar de um relacionamento ter aparecido um pouco mais. Acho que esse é um direito que eu tenho, de manter a minha intimidade".

"Se vocês forem arrumar relacionamento para mim por interação de internet, vocês não vão ter pique, não", disse ainda. "Mas tá tudo certo, amor, tô aproveitando a vida", garantiu por fim.