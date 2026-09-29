Paolla Oliveira chama atenção com sequência de fotos no banho e recebe elogios: ‘Gata’

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Felipe Sena
Publicado em 29 de setembro de 2026 às 15:45
A atriz Paolla Oliveira, de 44 anos, chamou atenção nas redes sociais nesta segunda-feira (28) ao compartilhar uma sequência de fotos durante o banho.
Em alguns registros, a atriz aparece debaixo d’água, enquanto em outros aparece usando um roupão de seda. “Banho de skincare”, escreveu na legenda da publicação.
Paolla Oliveira
A publicação rapidamente chamou atenção dos seguidores e rendeu elogios de famosos. “Gata”, escreveu a cantora Mariana Fagundes. “A mais bela que temos”, comentou uma seguidora. “Coisa mais linda”, acrescentou uma terceira.