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Paolla Oliveira chama atenção com sequência de fotos no banho e recebe elogios: ‘Gata’

Atriz publicou sequência de registros ao fazer um skincare no banho

  • Foto do(a) author(a) Felipe Sena

  • Felipe Sena

Publicado em 29 de setembro de 2026 às 15:45

Paolla Oliveira aparece em registros no banho
Paolla Oliveira aparece em registros no banho Crédito: Reprodução | Instagram

A atriz Paolla Oliveira, de 44 anos, chamou atenção nas redes sociais nesta segunda-feira (28) ao compartilhar uma sequência de fotos durante o banho.

Em alguns registros, a atriz aparece debaixo d’água, enquanto em outros aparece usando um roupão de seda. “Banho de skincare”, escreveu na legenda da publicação.

Paolla Oliveira

Paolla Oliveira por Reprodução/Instagram
Paolla Oliveira por Reprodução/Instagram
Paolla Oliveira por Reprodução/Instagram
Paolla Oliveira por Reprodução/Instagram
Paolla Oliveira por Reprodução/Instagram
Paolla Oliveira por Reprodução/Instagram
Paolla Oliveira por Reprodução/Instagram
Paolla Oliveira por Reprodução/Instagram
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Paolla Oliveira por Reprodução/Instagram

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A publicação rapidamente chamou atenção dos seguidores e rendeu elogios de famosos. “Gata”, escreveu a cantora Mariana Fagundes. “A mais bela que temos”, comentou uma seguidora. “Coisa mais linda”, acrescentou uma terceira.

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Paolla Oliveira

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