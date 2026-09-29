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Paolla Oliveira chama atenção com sequência de fotos no banho e recebe elogios: ‘Gata’

Atriz publicou sequência de registros ao fazer um skincare no banho

Felipe Sena

Publicado em 29 de setembro de 2026 às 15:45

Paolla Oliveira aparece em registros no banho Crédito: Reprodução | Instagram

A atriz Paolla Oliveira, de 44 anos, chamou atenção nas redes sociais nesta segunda-feira (28) ao compartilhar uma sequência de fotos durante o banho.

Em alguns registros, a atriz aparece debaixo d’água, enquanto em outros aparece usando um roupão de seda. “Banho de skincare”, escreveu na legenda da publicação.

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