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Paolla Oliveira deixa lingerie à mostra em vestido de renda transparente e recebe elogios: ‘Parece uma pintura’

Atriz posou com look transparente e chamou atenção de fãs e seguidores nas redes sociais

Felipe Sena

Publicado em 28 de agosto de 2026 às 16:35

Paolla Oliveira em look sensual Crédito: Reprodução | Instagram

A atriz Paolla Oliveira, de 44 anos, levou às redes sociais a loucura nesta sexta-feira (28) com novos registros de mais um de seus looks.

A artista ganhou elogios nos comentários ao publicar cliques de uma sessão de fotos nas redes com um look all black, incluindo vestido de tela transparente, lingerie rendada e colares em tons escuros, no estilo que tem publicado nos últimos meses em suas redes.

Paolla Oliveira posa com look transparente 1 de 8

Para compor o look, a atriz escolheu um rabo de cavalo bagunçado e maquiagem com olhos marcados. Nos comentários, os seguidores e os fãs não pouparam elogios à atriz.

“Meu Deus”, comentou Alane Dias. “Uma deusa maravilhosa, gostosa, empoderada”, disse outra fã. “Parece uma pintura”, se encantou um seguidor.

Após viver Heleninha Roitman no remake de Vale Tudo e estrear seu primeiro terror nos cinemas, Paolla está prestes a viver um novo desafio, com um novo papel ainda não revelado ao público.