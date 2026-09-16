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Paolla Oliveira e Diogo Nogueira brincam com suposto retorno em comercial

Ex-casal, que se separou em dezembro de 2025, estrelou campanha publicitária do Burger King

  • Foto do(a) author(a) Kamila Macedo

  • Kamila Macedo

Publicado em 16 de setembro de 2026 às 20:54

Paolla Oliveira e Diogo Nogueira participam de comercial do Burguer King
Paolla Oliveira e Diogo Nogueira participam de comercial do Burger King Crédito: Reprodução/Youtube

A atriz Paolla Oliveira e o cantor Diogo Nogueira apareceram juntos em um comercial da rede de fast food Burger King. Separados há oito meses, os dois brincam na peça publicitária sobre um suposto retorno do relacionamento.

“Adivinha quem vai voltar a ficar junto de novo”, diz Paolla na campanha. “É isso mesmo”, concorda Diogo, mas logo em seguida a atriz esclarece do que se trata: a volta de uma promoção de hambúrguer duplo e o retorno do refil grátis de bebida, agora com Coca-Cola.

Paolla Oliveira e Diogo Nogueira

Paolla Oliveira e Diogo Nogueira por Reprodução/Redes Sociais
Paolla Oliveira e Diogo Nogueira por Reprodução/Redes Sociais
Paolla Oliveira e Diogo Nogueira anunciam separação após quase cinco anos juntos por Reprodução/Instagram
Diogo Nogueira e Paolla Oliveira por Reprodução | Instagran
Diogo Nogueira e Paolla Oliveira por Reprodução
Diogo Nogueira e Paolla Oliveira por Redes sociais
Diogo Nogueira e Paolla Oliveira por Reprodução
Paolla Oliveira e Diogo Nogueira por Reprodução/Redes Sociais
Paolla Oliveira e Diogo Nogueira por Reprodução/Redes Sociais
Paolla Oliveira e Diogo Nogueira por Reprodução/Redes Sociais
Paolla Oliveira e Diogo Nogueira por Reprodução/Redes Sociais
Paolla Oliveira e Diogo Nogueira por Reprodução/Redes Sociais
Paolla Oliveira e Diogo Nogueira por Reprodução/Redes Sociais
Paolla Oliveira e Diogo Nogueira por Reprodução/Redes Sociais
Paolla Oliveira e Diogo Nogueira por Reprodução/Redes Sociais
Paolla Oliveira e Diogo Nogueira por Reprodução/Redes Sociais
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Paolla Oliveira e Diogo Nogueira por Reprodução/Redes Sociais

A produção da campanha foi assinada pela agência AlmapBBDO, uma das maiores do país no setor publicitário.

Em entrevista à coluna Outro Canal, da Folha de S. Paulo, Pedro Barbosa, CMO do Burger King, explicou a escolha da dupla para a divulgação da novidade. "Trazer a Paolla Oliveira e o Diogo Nogueira para um dos momentos mais importantes do nosso ano é a tradução exata do DNA do Burger King: brincar com a expectativa do público e usar conversas reais da cultura popular para gerar engajamento”, afirmou.

Paolla Oliveira e Diogo Nogueira estão separados desde dezembro de 2025, após cinco anos juntos. Na ocasião, o término foi anunciado nas redes sociais por meio de um comunicado que destacava que eles continuavam amigos. 

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Paolla Oliveira Diogo Nogueira

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