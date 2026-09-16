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Paolla Oliveira e Diogo Nogueira brincam com suposto retorno em comercial

Ex-casal, que se separou em dezembro de 2025, estrelou campanha publicitária do Burger King

Kamila Macedo

Publicado em 16 de setembro de 2026 às 20:54

Paolla Oliveira e Diogo Nogueira participam de comercial do Burger King Crédito: Reprodução/Youtube

A atriz Paolla Oliveira e o cantor Diogo Nogueira apareceram juntos em um comercial da rede de fast food Burger King. Separados há oito meses, os dois brincam na peça publicitária sobre um suposto retorno do relacionamento.

“Adivinha quem vai voltar a ficar junto de novo”, diz Paolla na campanha. “É isso mesmo”, concorda Diogo, mas logo em seguida a atriz esclarece do que se trata: a volta de uma promoção de hambúrguer duplo e o retorno do refil grátis de bebida, agora com Coca-Cola.

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A produção da campanha foi assinada pela agência AlmapBBDO, uma das maiores do país no setor publicitário.

Em entrevista à coluna Outro Canal, da Folha de S. Paulo, Pedro Barbosa, CMO do Burger King, explicou a escolha da dupla para a divulgação da novidade. "Trazer a Paolla Oliveira e o Diogo Nogueira para um dos momentos mais importantes do nosso ano é a tradução exata do DNA do Burger King: brincar com a expectativa do público e usar conversas reais da cultura popular para gerar engajamento”, afirmou.