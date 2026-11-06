SAÚDE

Paolla Oliveira mostra treino pesado e chama atenção de seguidores: ‘Cansei só de ver’

Atriz de 44 anos mandou recado com rotina de treino intenso

Felipe Sena

Publicado em 6 de novembro de 2026 às 17:11

Paolla Oliveira treino no jardim de casa Crédito: Reprodução | Instagram

Paolla Oliveira, de 44 anos, mostrou um pouco da rotina de exercícios nesta sexta-feira (6). A atriz publicou no Instagram um vídeo do treino no jardim de sua casa. “Exercitando o corpo pra manter a cabeça no lugar", disse ela. No vídeo, a atriz aparece de top verde-limão e legging metalizada, fazendo uma série funcional com step, elástico e cabo.

Paolla Oliveira, de 44 anos, é dedicada aos treinos e cuidados com o corpo, rotina que vem mostrando nas redes sociais.

Paolla Oliveira mostra rotina de treinos 1 de 6

Nesta sexta-feira (6), a atriz publicou um vídeo de treino no jardim de sua casa. “Exercitando o corpo pra manter a cabeça no lugar ?”, escreveu na legenda da publicação.

Na gravação, com ajuda de um personal trainer, Paolla aparece fazendo agachamento com remada, afundo no step com elevação explosiva do joelho e agachamento segurando um elástico que trabalha a estabilidade do abdômen.

Em outra parte, o personal trainer segura o elástico e a atriz faz movimentos de rotação contra a resistência dele. O treino fora de casa, ao ar livre e sob o sol, estimula a síntese de vitamina D, que faz bem para a pele.