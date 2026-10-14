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Paolla Oliveira responde a pedido de Virginia Fonseca para voltar à Grande Rio; saiba o que disse

Influenciadora procurou a atriz antes de anunciar sua saída da escola de samba, mas Paolla já estava em negociação com a Imperatriz Leopoldinense

  • Foto do(a) author(a) Fernanda Varela

  • Fernanda Varela

Publicado em 14 de outubro de 2026 às 15:45

Paolla Oliveira e Virginia
Paolla Oliveira e Virginia Crédito: Reprodução

Virginia Fonseca tentou convencer Paolla Oliveira a reassumir o posto de rainha de bateria da Grande Rio para o Carnaval de 2027. Antes mesmo de comunicar sua saída da escola de samba, a influenciadora procurou a atriz para avisar que o cargo ficaria disponível. A resposta, entretanto, não foi a que ela esperava.

Segundo informações divulgadas pelo jornalista Lucas Pasin, do Metrópoles, Virginia entrou em contato com Paolla quando começaram a circular notícias sobre uma possível transferência da atriz para a Imperatriz Leopoldinense.

Virginia Fonseca desfila pela Grande Rio sem parte do costeiro

Virginia Fonseca desfila pela Grande Rio sem parte do costeiro por Dilson Silva/AgNews
Virginia Fonseca desfila pela Grande Rio sem parte do costeiro por Dilson Silva/AgNews
Virginia Fonseca desfila pela Grande Rio sem parte do costeiro por Dilson Silva/AgNews
Virginia Fonseca desfila pela Grande Rio sem parte do costeiro por Dilson Silva/AgNews
Virginia Fonseca desfila pela Grande Rio sem parte do costeiro por Dilson Silva/AgNews
Virginia Fonseca desfila pela Grande Rio sem parte do costeiro por Dilson Silva/AgNews
Virginia Fonseca desfila pela Grande Rio sem parte do costeiro por Dilson Silva/AgNews
Virginia Fonseca desfila pela Grande Rio sem parte do costeiro por Dilson Silva/AgNews
Virginia Fonseca desfila pela Grande Rio sem parte do costeiro por Dilson Silva/AgNews
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Virginia Fonseca desfila pela Grande Rio sem parte do costeiro por Dilson Silva/AgNews

A influenciadora, que havia assumido o posto anteriormente ocupado por Paolla, queria garantir que a artista soubesse da possibilidade de retornar à agremiação de Duque de Caxias. “Volta para o cargo que sempre foi teu, Paolla. A comunidade te ama!”, teria escrito Virginia na mensagem, conforme a apuração do colunista.

Paolla, porém, não demonstrou interesse em reassumir a função. Ainda de acordo com Pasin, a atriz desejou sorte à influenciadora e pediu que ela ficasse tranquila, indicando que já havia tomado sua decisão sobre o futuro no Carnaval.

O contato aconteceu antes de Virginia anunciar oficialmente sua saída da Grande Rio, em agosto. A influenciadora também não havia comunicado a decisão ao presidente da escola, Jayder Soares.

Durante o programa Telefone Sem Filtro, Pasin contou que a iniciativa de Virginia foi motivada pela preocupação de que Paolla acertasse com outra agremiação sem saber que poderia recuperar o posto na Grande Rio.

“A Virginia bem que tentou. A comunidade queria muito que Paolla voltasse para o posto de rainha de bateria e ela, antes mesmo de anunciar sua saída do posto e de conversar com Jayder Soares, presidente da Grande Rio, decidiu mandar uma mensagem para Paolla pedindo que ela voltasse”, relatou.

Paolla Oliveira

Paolla Oliveira por Reprodução/Instagram
Paolla Oliveira por Reprodução/Instagram
Paolla Oliveira por Reprodução/Instagram
Paolla Oliveira por Reprodução/Instagram
Paolla Oliveira por Reprodução/Instagram
Paolla Oliveira por Reprodução/Instagram
Paolla Oliveira por Reprodução/Instagram
Paolla Oliveira por Reprodução/Instagram
Paolla Oliveira por Reprodução/Instagram
Paolla Oliveira por Reprodução/Instagram
Paolla Oliveira por Reprodução/Instagram
Paolla Oliveira por Reprodução/Instagram
Paolla Oliveira por Reprodução/Instagram
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Paolla Oliveira por Reprodução/Instagram

Segundo o jornalista, Jayder Soares também teria procurado a atriz para convidá-la a retornar, mas não conseguiu convencê-la. Paolla teria deixado de atender uma ligação do dirigente.

A situação chamou atenção porque Virginia e Paolla foram frequentemente colocadas como rivais durante o período em que a influenciadora esteve à frente da bateria. Apesar disso, a tentativa de devolver o cargo à atriz demonstrou, na avaliação de Pasin, o reconhecimento de Virginia pela ligação de Paolla com a comunidade.

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Paolla Oliveira foi rainha de bateria da Grande Rio em diferentes períodos, começando em 2009. Após retornar ao posto em 2020, deixou a função em fevereiro de 2025 e passou a ocupar o título de rainha de honra.

Virginia assumiu a bateria e desfilou no Carnaval de 2026, mas anunciou sua saída meses depois. Já Paolla foi anunciada como nova rainha de bateria da Imperatriz Leopoldinense em 23 de setembro e tem coroação marcada para sábado (17).

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