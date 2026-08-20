Paolla Oliveira vai trabalhar com ex-namorado em nova série dramática da Netflix

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Fernanda Varela
Publicado em 20 de agosto de 2026 às 16:25
A Netflix anunciou a produção de Mãe Imperfeita, nova série brasileira da plataforma protagonizada por Paolla Oliveira e Fabíula Nascimento. A direção ficará a cargo de Rogério Gomes, conhecido como Papinha, ex-namorado de Paolla.
A trama será um drama sobre relações humanas, dilemas morais, escolhas e os desafios de recomeçar. A produção será gravada no Rio de Janeiro e é realizada pela A Fábrica, a partir de uma ideia original de Eduardo Vaisman e Alice Gomes.
Looks de Paolla Oliveira
Paolla Oliveira e Rogério Gomes tiveram um relacionamento entre 2015 e 2018. O diretor ficou conhecido por comandar produções da TV Globo, entre elas Império, A Dona do Pedaço e O Rei do Gado.
Mãe Imperfeita será o terceiro trabalho de Paolla Oliveira para a Netflix. A atriz também integra o elenco de Mar Branco, exibida entre 2023 e 2026, e de A Estranha na Cama, ainda sem data de estreia.
Para Fabíula Nascimento, a série marcará a estreia em uma produção da Netflix.
Além das duas protagonistas, o elenco conta com Ailton Graça, Aline Borges, Denise Weinberg, David Junior, Emílio de Mello, Felipe Abib, Juliane Araújo, Mariana Molina, Renato Livera e Totia Meireles.