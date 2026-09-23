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Paolla Oliveira volta ao Carnaval do Rio como rainha de bateria de nova escola de samba: 'Não estava nos meus planos'

Atriz assumirá posto na Imperatriz Leopoldinense após deixar a Grande Rio em 2025 e diz ter percebido que não conseguia se despedir completamente da folia

  • Foto do(a) author(a) Fernanda Varela

  • Fernanda Varela

Publicado em 23 de setembro de 2026 às 12:44

Paolla Oliveira pode voltar à Sapucaí em 2027 como rainha de bateria da Imperatriz Leopoldinense.
Paolla Oliveira pode voltar à Sapucaí em 2027 como rainha de bateria da Imperatriz Leopoldinense. Crédito: Reprodução/Instagram

Paolla Oliveira está oficialmente de volta ao Carnaval carioca. A atriz anunciou nesta quarta-feira (23) que será a nova rainha de bateria da Imperatriz Leopoldinense no desfile de 2027, pouco mais de um ano depois de deixar o posto que ocupava na Grande Rio.

A confirmação encerra as especulações que cresceram nas últimas semanas, principalmente depois que Paolla participou de um evento da escola de Ramos. Os rumores também ganharam força após a atriz não aceitar retornar à Grande Rio com a saída de Virginia Fonseca do posto de rainha de bateria.

Paolla Oliveira

Paolla Oliveira por Reprodução/Instagram
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Ao anunciar a novidade nas redes sociais, Paolla revelou que voltar ao posto de rainha não fazia parte dos planos. O período afastada, porém, fez com que ela percebesse a importância do Carnaval em sua vida. “Estou dividindo isso com vocês com o coração transbordando. Voltar não estava nos meus planos. Mas foi olhando o Carnaval de um pouco mais longe que percebi o tamanho do meu amor por ele”, escreveu.

A atriz também refletiu sobre a dificuldade de deixar definitivamente uma festa que esteve presente em tantos momentos de sua trajetória. “Tem coisas que se misturam tanto com quem a gente é que continuam ali, mesmo quando os planos mudam. O Carnaval está no meu corpo, nas minhas lembranças, no jeito que eu sinto alegria. Como é que a gente se despede completamente de uma coisa que faz parte da gente?”, declarou.

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'Frio na barriga'

Ao falar diretamente sobre a Imperatriz, Paolla agradeceu pelo convite e disse estar honrada com a oportunidade de começar uma nova história no Carnaval. “Estou muito honrada de chegar como rainha de bateria e animada pra conhecer de perto essa comunidade, estar com vocês e começar a construir a nossa história. Chego de peito aberto, com todo o amor e o respeito que essa oportunidade merece”, afirmou.

“Ramos, estou chegando com carinho e um frio na barriga que vocês nem imaginam”, completou.

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A possibilidade de uma nova rainha já vinha sendo comentada pela direção da Imperatriz. A presidente da escola, Cátia Drummond, havia afirmado que a definição aconteceria depois da final do samba-enredo, realizada na última sexta-feira (18).

A Imperatriz Leopoldinense levará para a avenida em 2027 o enredo “A Memória do Rei e o Sumiço de Dona Júlia”, desenvolvido pelo carnavalesco Leandro Vieira.

A história gira em torno de uma boneca mística ligada ao maracatu de Pernambuco, que permaneceu desaparecida por cerca de 30 anos até ser encontrada em um terreiro. Será o quinto Carnaval consecutivo de Leandro Vieira à frente da escola de Ramos.

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