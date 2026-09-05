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Papagaio é 'expulso' de viveiro por falar palavrões, aprende a usar Alexa e tenta fazer compras escondido

Ave descobriu como conversar com a assistente virtual e colocou até morangos e brócolis na lista de compras da tutora

Fernanda Varela

Publicado em 5 de setembro de 2026 às 12:43

Rocco surpreendeu familiares Crédito: Reprodução

Um papagaio-cinzento africano chamado Rocco encontrou uma maneira inusitada de usar a tecnologia dentro de casa. Depois de ser retirado de um viveiro por causa da mania de falar palavrões, o animal aprendeu a interagir com a Alexa e chegou a adicionar produtos à lista de compras de sua tutora.

Rocco vivia sob os cuidados da instituição britânica National Animal Welfare Trust, no Reino Unido. O comportamento do papagaio, no entanto, acabou dificultando sua permanência no local: ele falava tantos palavrões que a funcionária Marion Wischnewski decidiu levá-lo para casa.

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Foi na residência de Marion que Rocco descobriu a assistente virtual. Como a Alexa ficava na sala principal e era utilizada por toda a família, o papagaio começou a observar as conversas e percebeu que o aparelho respondia a comandos de voz.

A habilidade do animal só foi descoberta quando Marion pediu à Alexa que lesse os itens que estavam na lista de compras. Para surpresa dela, havia produtos que ninguém da família lembrava de ter solicitado.

O responsável era Rocco. O papagaio havia pedido morangos e brócolis, acrescentando cerca de US$ 3 ao valor da lista. E as tentativas não ficaram restritas aos alimentos saudáveis. Segundo relatos publicados pelo National Animal Welfare Trust, entre os desejos do papagaio também apareceram melancia, passas e até sorvete.

Apesar da esperteza, Rocco não conseguiu receber nenhuma das compras. A família havia configurado o sistema para exigir uma etapa adicional de autenticação antes da conclusão dos pedidos, o que permitiu cancelar os produtos incluídos pelo animal.

"Por sorte, os produtos nunca foram entregues porque configuramos o sistema para que seja necessário fazer login para processar o pedido, então pudemos cancelar os itens", contou Marion.

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Papagaio também escolhia músicas sozinho

Rocco não aprendeu apenas a fazer pedidos. Marion também descobriu que o papagaio conversava com a Alexa quando estava sozinho e usava o aparelho para ouvir música. Em uma ocasião, a tutora chegou em casa e encontrou a ave ouvindo músicas românticas que ela mesma havia solicitado à assistente.

Segundo Marion, o comportamento provavelmente surgiu pela observação da própria família. "Toda a família a usa, já que ela fica na sala principal. Acho que é por isso que o Rocco se acostumou com a Alexa, porque todos nós conversamos com ela, então ele simplesmente participa", explicou.

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Para impedir novas aventuras consumistas, a família reforçou a segurança do aparelho com um código PIN. Ainda assim, existe um pequeno problema: como os moradores precisam dizer a senha em voz alta, Marion teme que o papagaio acabe aprendendo o código. "Sempre existe a possibilidade de ele descobrir [o PIN], mas até agora, isso não aconteceu", contou.

Por que esse papagaio consegue fazer isso?

O comportamento de Rocco chama atenção, mas a espécie à qual ele pertence é conhecida justamente pela capacidade cognitiva. O papagaio-cinzento africano consegue aprender centenas de palavras e é considerado uma das aves mais inteligentes do mundo.