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Papagaio é 'expulso' de viveiro por falar palavrões, aprende a usar Alexa e tenta fazer compras escondido

Ave descobriu como conversar com a assistente virtual e colocou até morangos e brócolis na lista de compras da tutora

  • Foto do(a) author(a) Fernanda Varela

  • Fernanda Varela

Publicado em 5 de setembro de 2026 às 12:43

Rocco surpreendeu familiares
Rocco surpreendeu familiares Crédito: Reprodução

Um papagaio-cinzento africano chamado Rocco encontrou uma maneira inusitada de usar a tecnologia dentro de casa. Depois de ser retirado de um viveiro por causa da mania de falar palavrões, o animal aprendeu a interagir com a Alexa e chegou a adicionar produtos à lista de compras de sua tutora.

Rocco vivia sob os cuidados da instituição britânica National Animal Welfare Trust, no Reino Unido. O comportamento do papagaio, no entanto, acabou dificultando sua permanência no local: ele falava tantos palavrões que a funcionária Marion Wischnewski decidiu levá-lo para casa.

A inteligência das aves - papagaios

Os papagaios podem reproduzir falas humanas (Imagem: Creative Wright | Shutterstock) por Imagem: Creative Wright | Shutterstock
Os papagaios são atraídos por sons animados e entonações diferentes (Imagem: Ondrej Prosicky | Shutterstock) por Imagem: Ondrej Prosicky | Shutterstock
Os papagaios estão entre as aves com maior capacidade cognitiva por Freepik
Papagaios têm bicos que servem para múltiplas funções por Divulgação Coppa
Os papagaios, especialmente as espécies do gênero Amazona, podem viver 50 anos ou mais (Imagem: Ondrej Prosicky | Shutterstock) por
Os papagaios são animais que chamam atenção pela beleza e inteligência (Imagem: Ondrej Prosicky | Shutterstock) por
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Os papagaios podem reproduzir falas humanas (Imagem: Creative Wright | Shutterstock) por Imagem: Creative Wright | Shutterstock

Foi na residência de Marion que Rocco descobriu a assistente virtual. Como a Alexa ficava na sala principal e era utilizada por toda a família, o papagaio começou a observar as conversas e percebeu que o aparelho respondia a comandos de voz.

A habilidade do animal só foi descoberta quando Marion pediu à Alexa que lesse os itens que estavam na lista de compras. Para surpresa dela, havia produtos que ninguém da família lembrava de ter solicitado.

O responsável era Rocco. O papagaio havia pedido morangos e brócolis, acrescentando cerca de US$ 3 ao valor da lista. E as tentativas não ficaram restritas aos alimentos saudáveis. Segundo relatos publicados pelo National Animal Welfare Trust, entre os desejos do papagaio também apareceram melancia, passas e até sorvete.

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Apesar da esperteza, Rocco não conseguiu receber nenhuma das compras. A família havia configurado o sistema para exigir uma etapa adicional de autenticação antes da conclusão dos pedidos, o que permitiu cancelar os produtos incluídos pelo animal.

"Por sorte, os produtos nunca foram entregues porque configuramos o sistema para que seja necessário fazer login para processar o pedido, então pudemos cancelar os itens", contou Marion.

7 animais que só existem no Brasil

7 animais que só existem no Brasil por Shutterstock
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7 animais que só existem no Brasil por Shutterstock

Papagaio também escolhia músicas sozinho

Rocco não aprendeu apenas a fazer pedidos. Marion também descobriu que o papagaio conversava com a Alexa quando estava sozinho e usava o aparelho para ouvir música. Em uma ocasião, a tutora chegou em casa e encontrou a ave ouvindo músicas românticas que ela mesma havia solicitado à assistente.

Segundo Marion, o comportamento provavelmente surgiu pela observação da própria família. "Toda a família a usa, já que ela fica na sala principal. Acho que é por isso que o Rocco se acostumou com a Alexa, porque todos nós conversamos com ela, então ele simplesmente participa", explicou.

Animais que passaram a integrar a lista de ameaçados

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Para impedir novas aventuras consumistas, a família reforçou a segurança do aparelho com um código PIN. Ainda assim, existe um pequeno problema: como os moradores precisam dizer a senha em voz alta, Marion teme que o papagaio acabe aprendendo o código. "Sempre existe a possibilidade de ele descobrir [o PIN], mas até agora, isso não aconteceu", contou.

Por que esse papagaio consegue fazer isso?

O comportamento de Rocco chama atenção, mas a espécie à qual ele pertence é conhecida justamente pela capacidade cognitiva. O papagaio-cinzento africano consegue aprender centenas de palavras e é considerado uma das aves mais inteligentes do mundo.

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Um dos casos mais conhecidos foi o do papagaio Alex, estudado durante décadas pela pesquisadora Irene Pepperberg. A ave ficou famosa por demonstrar habilidades relacionadas ao reconhecimento de objetos, cores, formas e quantidades, ajudando a mudar a percepção científica sobre a inteligência dos papagaios.

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