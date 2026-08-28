MODA

Papete dos anos 90 volta à moda e ganha versão colorida para os looks de 2026

Modelo de ráfia com plataforma multicolorida atualiza a tendência e combina com calças largas, vestidos e produções de verão

Heider Sacramento

Publicado em 28 de agosto de 2026 às 20:26

A papete dos anos 90 ganhou uma versão colorida e artesanal para 2026 Crédito: Divulgação

As papetes que fizeram sucesso nos anos 90 estão de volta, e aparecem repaginadas em versões que misturam conforto e informação de moda. Um dos modelos que chamam atenção em 2026 é a Sandália Jetty Ráfia Multicor e Couro Bege, que aposta em uma plataforma trançada colorida e acabamento artesanal.

O modelo combina ráfia, detalhes dourados e tons variados, funcionando como ponto de cor até mesmo em produções mais básicas. As tiras ajustáveis e a sola de borracha também mantêm a proposta confortável da papete.

Para usar no dia a dia, a sandália pode aparecer com calça larga, conjuntos de linho, shorts de cintura alta e vestidos midi. Como o calçado já tem bastante informação visual, peças em tons neutros ajudam a equilibrar a produção.

A papete dos anos 1990 1 de 5

Com vestidos soltinhos, por exemplo, a papete cria um contraste entre a delicadeza da roupa e o aspecto mais despojado do calçado. Já com calças amplas, ajuda a trazer cor e textura para um visual mais urbano.