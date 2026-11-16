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Paquera? Interação entre Patrícia Abravanel e Diogo Nogueira chama atenção nas redes sociais

Interação dos dois gerou comentários e especulações sobre um suposto flerte nas redes sociais

Felipe Sena

Publicado em 16 de novembro de 2026 às 16:06

Diogo Nogueira e Patrícia Abravanel chamaram atenção com brincadeira nas redes sociais Crédito: Reprodução | Instagram

Uma troca de provocações entre Patrícia Abravanel e Diogo Nogueira durante o Programa do Silvio Santos, exibido no SBT, no domingo (15), chamou atenção nas redes sociais.

O público sentiu um certo clima pairando no ar entre os dois, que apontou uma possível paquera entre o sambista e a apresentadora.

Patrícia Abravanel 1 de 6

O momento aconteceu durante o Jogo das 3 Pistas. Ao apresentar uma dica relacionada à palavra “petisco”, Patrícia foi surpreendida com uma pergunta de Diogo: “É você?”.

A apresentadora entrou no clima e respondeu: "Eu não sou o petisco, queridão. Eu sou a refeição inteira, eu sou o banquete, meu amor!". Um breve “É isso!”, do cantor e risadas da plateia encerrou o momento de descontração.

Vale lembrar que a repercussão acontece em meio a especulações sobre a vida amorosa de Patrícia, casada com Fábio Faria, após a apresentadora aparecer sem aliança que alimentaram rumores de uma possível crise no relacionamento. Até o momento, não há confirmação pública de uma separação. Diogo, por sua vez, não assumiu nenhum relacionamento desde o fim do namoro com a atriz Paolla Oliveira.

Em outro momento da atração, Diogo afirmou que Patrícia estava tirando sua concentração, o que também gerou comentários nas redes sociais. "E o Diogo Nogueira flertando com a Patrícia, hein?", questionou uma internauta. "A tensão sexual entre Diogo Nogueira e Patrícia Abravanel está forte", comentou outra pessoa.