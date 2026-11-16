Paquera? Interação entre Patrícia Abravanel e Diogo Nogueira chama atenção nas redes sociais

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Felipe Sena
Publicado em 16 de novembro de 2026 às 16:06
Uma troca de provocações entre Patrícia Abravanel e Diogo Nogueira durante o Programa do Silvio Santos, exibido no SBT, no domingo (15), chamou atenção nas redes sociais.
O público sentiu um certo clima pairando no ar entre os dois, que apontou uma possível paquera entre o sambista e a apresentadora.
Patrícia Abravanel
O momento aconteceu durante o Jogo das 3 Pistas. Ao apresentar uma dica relacionada à palavra “petisco”, Patrícia foi surpreendida com uma pergunta de Diogo: “É você?”.
A apresentadora entrou no clima e respondeu: "Eu não sou o petisco, queridão. Eu sou a refeição inteira, eu sou o banquete, meu amor!". Um breve “É isso!”, do cantor e risadas da plateia encerrou o momento de descontração.
Vale lembrar que a repercussão acontece em meio a especulações sobre a vida amorosa de Patrícia, casada com Fábio Faria, após a apresentadora aparecer sem aliança que alimentaram rumores de uma possível crise no relacionamento. Até o momento, não há confirmação pública de uma separação. Diogo, por sua vez, não assumiu nenhum relacionamento desde o fim do namoro com a atriz Paolla Oliveira.
Em outro momento da atração, Diogo afirmou que Patrícia estava tirando sua concentração, o que também gerou comentários nas redes sociais. "E o Diogo Nogueira flertando com a Patrícia, hein?", questionou uma internauta. "A tensão sexual entre Diogo Nogueira e Patrícia Abravanel está forte", comentou outra pessoa.
"Affe, ele foi maravilhoso. Paty, bora mulher", brincou uma usuária. "Deus me perdoe, mas eu shippo", afirmou outra. "Eu acho que ele flertou com ela o programa todinho. Achei fofo, poderiam dar certo!", completou mais uma.