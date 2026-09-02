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Para que serve a abertura em formato de U na parte da frente dos vasos sanitários de banheiros públicos?

A abertura frontal não está ali por acaso e pode facilitar a higiene, a limpeza e o uso do banheiro em situações específicas

  • Foto do(a) author(a) Helena Merencio
  • Foto do(a) author(a) Agência Correio

  • Helena Merencio

  • Agência Correio

Publicado em 2 de setembro de 2026 às 11:19

Abertura na parte da frente do assento tem funções ligadas à higiene e ao uso coletivo
Abertura na parte da frente do assento tem funções ligadas à higiene e ao uso coletivo Crédito: Ilustração gerada por IA

Em banheiros de aeroportos, hospitais, shoppings e restaurantes, um detalhe do vaso sanitário costuma chamar a atenção de quem repara no desenho do assento. Diferentemente dos modelos encontrados na maioria das casas, alguns são interrompidos na parte da frente e formam uma espécie de “U”.

O recorte não é decorativo nem resultado de uma peça quebrada. Ele foi incorporado a sanitários de uso coletivo por razões práticas, principalmente relacionadas à higiene, à limpeza e às necessidades de ambientes que recebem um grande número de pessoas todos os dias.

Box, banheira e cortina - como transformar o banheiro

Decoração com banheiro sofisticado com detalhes delicados tem substituído itens tradicionais por Imagem gerada por IA
Vidro com textura em banheiros tem sido utilizado para substituir box e cortina por Pexels
A cortina foi a alternativa mais comum e acessível para separar a área do chuveiro por Shutterstock
Vidro com textura em banheiros tem sido utilizado para substituir box e cortina por Pexels
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Protagonista dessa transformação é o vidro canelado por Imagem gerada por IA
Vasos sanitários inteligentes dividem o espaço com modelos clássicos de chão por Reprodução
Vasos sanitários inteligentes dividem o espaço com modelos clássicos de chão por Reprodução
Com produtos encontrados na cozinha, é possível limpar o banheiro em alguns minutos (Foto: Freepik) por Com produtos encontrados na cozinha, é possível limpar o banheiro em alguns minutos (Foto: Freepik)
Box de banheiro fica limpo em um minuto com essa dica por Shutterstock
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Você provavelmente tem papel-manteiga em casa, mas não sabia que ele é um aliado poderoso na limpeza do banheiro. por Imagem gerada por IA
Com design em madeiras, as cápsulas de banho além de serem bonitas economizam o espaço de banheiro pequenos por Reprodução/ImageFX
Transformar o banheiro em um ambiente prático e inspirador é possível com uso de elementos estratégicos (Projeto: Dantas & Passos Arquitetura | Imagem: Maura Mello) por Projeto: Dantas & Passos Arquitetura | Imagem: Maura Mello
É possível renovar o visual do banheiro com plantas e outros objetos decorativos (Imagem: New Africa | Shutterstock) por
Transformar o banheiro de maneira econômica (Imagem: Julia Vadi | Shutterstock) por
O bidê e a ducha higiênica oferecem diferentes benefícios no banheiro (Projeto: Isabella Nalon Arquitetura | Imagem: Julia Herman) por
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Decoração com banheiro sofisticado com detalhes delicados tem substituído itens tradicionais por Imagem gerada por IA

Nos Estados Unidos, esse formato aparece inclusive em códigos técnicos de instalações hidráulicas aplicados a determinados banheiros públicos. A regra, porém, não é universal e varia conforme a legislação adotada em cada país ou região.

Por que o assento é aberto?

A principal diferença está no espaço deixado na região frontal. Sem uma parte do assento ocupando esse trecho, há menos possibilidade de contato entre o corpo e a superfície durante o uso do vaso.

O desenho também deixa mais espaço para a higiene íntima. Essa característica ganha importância especialmente em hospitais, clínicas e outros ambientes nos quais pacientes podem precisar da ajuda de cuidadores ou profissionais de saúde.

Não se trata, portanto, de afirmar que a abertura torne o vaso livre de bactérias ou elimine riscos de contaminação. A função está mais relacionada à redução de pontos de contato e à facilidade de uso e manutenção.

Para as equipes responsáveis pela limpeza, o formato também oferece vantagens. A ausência da parte frontal diminui a área do assento que precisa ser higienizada e facilita o acesso à borda do vaso, justamente uma das regiões que podem acumular sujeira com maior facilidade.

Em locais utilizados por centenas ou milhares de pessoas ao longo do dia, pequenas diferenças desse tipo ajudam a tornar a rotina de manutenção mais simples.

Existe uma norma?

O assento aberto na frente tornou-se especialmente comum nos Estados Unidos e aparece em códigos de instalações hidráulicas usados no país. Normas como o International Plumbing Code e o Uniform Plumbing Code estabelecem requisitos para assentos instalados em determinados sanitários de uso público.

Isso não significa, no entanto, que exista uma regra criada na década de 1950 que tenha transformado o modelo em padrão obrigatório em praticamente todo o planeta, como algumas explicações difundidas na internet sugerem.

As exigências dependem da legislação local. Em alguns lugares, o formato pode ser previsto por normas técnicas; em outros, sua utilização está simplesmente ligada à escolha do estabelecimento ou às características do banheiro.

Por que é raro nas casas

A diferença também ajuda a explicar por que o assento em formato de “U” aparece muito mais em espaços públicos do que dentro das residências.

Em casa, o banheiro é usado por um grupo reduzido de pessoas e não enfrenta a mesma frequência de utilização de um sanitário de shopping, terminal ou aeroporto. Por isso, fatores como conforto, aparência e preferência pessoal costumam ter maior peso na escolha.

Os modelos completamente fechados oferecem ainda uma superfície contínua de apoio e acabaram se tornando o padrão mais conhecido nos banheiros residenciais.

Há situações, porém, em que o assento aberto também pode ser útil dentro de casa. Pessoas com mobilidade reduzida, idosos ou usuários que dependem de auxílio para a higiene podem se beneficiar do espaço adicional na parte frontal.

O desenho visto em tantos banheiros públicos, portanto, nasceu de uma necessidade funcional: tornar o uso, a higiene e a manutenção do sanitário mais adequados a ambientes compartilhados por muitas pessoas.

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