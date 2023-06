Para viver com amante, homem mata namorada grávida: 'Estou livre'

A jovem Giulia Tramontano, de 29 anos, foi assassinada pelo namorado, Alessandro Impagnatiello, italiano de 30 anos. Ele foi preso nesta quinta-feira (1°), após ser descoberto pelo crime.



De acordo com a agência de notícias italiana Ansa, o crime aconteceu em Milão após a vítima, que estava grávida de sete meses, descobrir o caso que o companheiro tinha com outra mulher e discutiu com o namorado sobre a situação.