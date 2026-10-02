MÚSICA

Parangolé, Psirico e Pagod’art se reúnem em Salvador para gravar clipe de 'Quando Toca Pagode'

Lincoln Senna, Márcio Victor e Flavinho se encontraram no Mahi Mahi para registrar parceria que integra o projeto “Bonde do Parango”

Heider Sacramento

Publicado em 2 de outubro de 2026 às 13:57

Parangolé, Psirico e Pagod’art se unem em Salvador para gravar o clipe de “Quando Toca Pagode” Crédito: Divulgação

Salvador foi palco de um encontro que reúne três gerações do pagode baiano. Lincoln Senna, Márcio Victor e Flavinho estiveram juntos no Mahi Mahi, na Vitória, para a gravação do clipe de “Quando Toca Pagode”, parceria entre Parangolé, Psirico e Pagod’art.

A faixa faz parte do projeto “Bonde do Parango”, comandado por Lincoln Senna, que vem reunindo diferentes artistas em torno da identidade do Parangolé. Desta vez, o cantor divide os vocais com Márcio Victor, líder do Psirico, e Flavinho, vocalista do Pagod’art.

Flavinho, do Pagodar't 1 de 26

O encontro colocou frente a frente nomes que ajudaram a construir diferentes momentos do gênero na Bahia. A gravação aconteceu em clima descontraído e levou para as imagens a energia da música, que já está disponível nas plataformas digitais.

Escolhido como cenário, o Mahi Mahi recebeu os três artistas para as filmagens, que ampliam a parceria para além do áudio e dão forma visual à nova colaboração.