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Parar de beber emagrecer? Leonardo fica 20 dias sem alcóol e aparece mais magro e jovem

Cantor sertanejo passou período sem alcóol e teve mudança radical na aparência

  • Foto do(a) author(a) Felipe Sena

  • Felipe Sena

Publicado em 24 de setembro de 2026 às 17:02

Antes e depois de Leonardo
Antes e depois de Leonardo Crédito: Reprodução | Instagram

O cantor sertanejo Leonardo chamou atenção nas redes sociais nos últimos dias após ficar 30 dias sem consumir bebidas alcoólicas.

A esposa do cantor, Poliana Rocha, revelou por meio das redes sociais que cerca de 20 dias foram vencidos.

Leonardo está sem beber álcool

Poliana comemora os 21 dias do marido Leonardo sem álcool por Reprodução
Poliana revela meta de Leonardo sem álcool e condição para voltar a beber por Reprodução
Zé Felipe brinca com relação ao pai, Leonardo, estar 21 dias sem beber por Reprodução
Leonardo por Reprodução
Leonardo por Reprodução
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1 de 6
Poliana comemora os 21 dias do marido Leonardo sem álcool por Reprodução

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O objetivo do músico era reverter um quadro de excesso de triglicérides no sistema, principal gordura usada pelo corpo para gerar energia, mas em níveis altos, se torna um fator de risco para uma série de doenças cardiovasculares, além da pancreatite.

Parece que o cantor levado a sério as mudanças na alimentação, tanto que Poliana Rocha compartilhou, no último domingo (20), um vídeo do marido saboreando um sorvete de frutas, algo que não é habitual na vida do sertanejo. “Picolé pode? Há 22 dias chupando essa desgraça”, brincou o cantor.

A dúvida que fica é: cortar a bebida alcóolica emagrece? Existem vários fatores que podem contribuir para o emagrecimento, como comer menos calorias do que gasta em um dia. Além disso, é possível beber com frequência e emagrecer mesmo assim?

A bebida alcóolica é altamente calórica, e introduz energia no organismo que será parcialmente estocada no corpo na forma de tais triglicérides.

"A caloria do álcool por grama são 7 kcal , do carboidrato são 4, das proteínas são 4 e da gordura são 9 calorias. Ou seja, com exceção da gordura é muito mais calórico por grama do que os alimentos no geral. Por ser líquido, é consumido mais facilmente e tem alta absorção", explicou Dr. Luiz Tintori, em entrevista à GQ.

O tratamento para o caso de triglicérides alto, como o de Leonardo, também passa por uma dieta com pouco carboidrato e açúcares, assim como ingestão de carnes vermelhas. Além de ser fundamental manter uma vida fisicamente ativa. Segundo o Portal Drauzio Varella, o controle sobre o que se come (e bebe) pode cortar pela metade o nível de triglicérides em cerca de um mês.

Tags:

Leonardo

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