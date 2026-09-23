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Parceiro de Rick por 40 anos, Renner é pai de sete filhos; conheça a família do cantor

Ivair dos Reis Gonçalves construiu uma família numerosa longe dos holofotes e tem filhos de diferentes idades, além de um neto

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 23 de setembro de 2026 às 09:24

Renner
Renner Crédito: Reprodução/Instagram

Após a confirmação da morte de Rick, aos 59 anos, Renner passou a ser lembrado também pela história construída ao lado do parceiro de dupla por quatro décadas. Mas, além da carreira na música sertaneja, Ivair dos Reis Gonçalves, de 54 anos, mantém uma vida familiar que nem sempre fica em evidência.

Nascido em 19 de novembro de 1971, em Patos de Minas, Minas Gerais, Renner começou a se aproximar da música ainda na adolescência. Aos 14 anos, cantava rock e, aos 16, já havia se tornado pai.

Ao longo dos anos, o cantor teve sete filhos: Abila, de 37 anos; Amanda, de 34; Ítalo, de 32; Igor, de 29; Enzo, de 17; e Victor, de 16, e Davi, de 5. Os herdeiros têm idades bastante diferentes, e os mais velhos aparecem com menos frequência nas publicações do artista.

Família de Renner, da dupla com Rick

Victor, filho de Renner, em foto antiga publicada por Igor por Reprodução/Instagram
Renner e Rick por Reprodução/Instagram
Renner com o filho caçula, Davi, e a esposa, Tere Oberger por Reprodução/Instagram
Filho caçula de Renner, Davi por Reprodução/Instagram
Renner com o filho Igor por Reprodução/Instagram
Renner com o filho caçula, Davi por Reprodução/Instagram
Renner com os filhos Igor e Italo por Reprodução/Instagram
Renner com o filho caçula, Davi, e a esposa, Tere Oberger por Reprodução/Instagram
Enzo, um dos filhos de Renner, em foto antiga por Reprodução/Instagram
Igor, um dos filhos de Renner por Reprodução/Instagram
Renner com o filho Igor por Reprodução/Instagram
Renner com o filho Igor e a filha Amanda por Reprodução/Instagram
Renner e Enzo em foto de 2016 por Reprodução/Instagram
Amanda, filha de Renner, com Bernardo por Reprodução/Instagram
Igor e Enzo, filhos de Renner, em foto de 2016 por Reprodução/Instagram
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Victor, filho de Renner, em foto antiga publicada por Igor por Reprodução/Instagram

Filhos mais velhos de Renner

Amanda é mãe de Bernardo, de 12 anos, único neto citado publicamente na família do cantor. Ela vive em Brasília com o filho. 

Igor Santana trabalha nas áreas de identidade visual e branding e mora em Ibitinga, no interior de São Paulo. Renner já compartilhou registros ao lado dele e de Ítalo, outro dos filhos mais velhos, que não mantém redes sociais.

O cantor também já publicou momentos com Enzo. Em 2019, por exemplo, mostrou o filho jogando futebol. Atualmente, ele tem 17 anos.

Caçula aparece mais nas redes do pai

Davi, de 5 anos, é o filho que mais aparece nas redes sociais de Renner. Por ser o caçula, o menino costuma protagonizar registros publicados pelo pai.

A família também cresceu enquanto Renner consolidava a carreira com Rick. Os dois se conheceram em Brasília e começaram a parceria musical em 1986, construindo uma trajetória marcada por grandes sucessos, separações e reencontros.

Em 2026, a dupla completou 40 anos de carreira. A parceria chegou ao fim com a morte de Rick, que estava entre as cinco vítimas da queda de um helicóptero na Serra de Santa Catarina.

Veja quem são os passageiros do helicóptero que desapareceu em SC

Mortos em queda de helicóptero em Santa Catarina: cantor Rick, empresário Bruno Avelar, videomaker Paulo Soares, piloto Antônio Roberto Nóbrega de Araújo e copiloto Leopoldo Barros Teixeira por Reprodução
Rick, da dupla com Renner por Reprodução/Instagram
O empresário Bruno Avelar por Reprodução/ Redes sociais
Videomaker Paulo Soares   por Reprodução/Instagram
Antônio Roberto Nóbrega de Araújo, piloto do helicóptero que caiu com o cantor Rick em Santa Catarina por Reprodução
Leopoldo Barros Teixeira, copiloto do helicóptero que caiu com o cantor Rick em Santa Catarina por Reprodução
Rick, da dupla com Renner por Reprodução
Lívia Avelar e o empresário Bruno Avelar se casaram 49 dias antes do helicóptero com o cantor Rick desaparecer em SC por Reprodução/Instagram
Videomaker Paulo Soares   por Reprodução/Instagram
Lívia Avelar e o empresário Bruno Avelar se casaram 49 dias antes do helicóptero com o cantor Rick desaparecer em SC por Reprodução/Instagram
Rick, da dupla com Renner por Reprodução
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Mortos em queda de helicóptero em Santa Catarina: cantor Rick, empresário Bruno Avelar, videomaker Paulo Soares, piloto Antônio Roberto Nóbrega de Araújo e copiloto Leopoldo Barros Teixeira por Reprodução

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