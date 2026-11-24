HORA DO RANGO

Parece doce de restaurante caro, mas leva só banana e leite condensado; veja como fazer

Receita não vai ao forno e rende sobremesa leve para servir em taças

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 24 de novembro de 2026 às 09:03

Mousse de banana com leite condensado e chantilly Crédito: Imagem gerada com Inteligência Artificial

Uma receita de mousse de banana feita com leite condensado e chantilly já bateu quase 2 milhões de visualizações no YouTube ao ensinar um doce cremoso que dispensa o forno. Publicado pelo canal Kuchenglück, o vídeo mostra o passo a passo de uma sobremesa leve servida em taças individuais, perfeita para fechar o almoço de domingo ou receber visitas.

Apesar de ser anunciada como um preparo rápido, a receita pede um pouco mais de calma na cozinha, pois a base vai ao fogo baixo antes de esfriar por completo. O segredo para o doce ficar bem fofo e sem bolinhas está na hora de juntar esse creme já frio ao chantilly batido, usando algumas gotas de limão para não deixar a banana escurecer e quebrar o excesso de açúcar.

Aprenda a fazer um mousse de banana e leite condensado 1 de 8

Ingredientes

2 bananas maduras

100 ml de leite

50 g de leite condensado

60 ml de suco de limão

2 ovos

50 g de açúcar

30 g de amido de milho

5 ml (1 colher de chá) de essência de baunilha

100 ml de creme de leite fresco para chantilly (ou chantilly pronto)

Modo de Preparo

Descasque e pique as bananas. Bata no liquidificador ou mixer com o leite, o leite condensado e o suco de limão até formar um creme liso.

Em uma tigela, bata os ovos com o açúcar, o amido de milho e a baunilha até ficar homogêneo.

Junte o creme de banana aos ovos em uma panela. Cozinhe em fogo baixo, mexendo sempre com um batedor de arame, até engrossar em ponto de mingau firme.

Tire do fogo, cubra o creme com plástico-filme encostado na superfície (para não criar película) e espere esfriar totalmente.

Na batedeira, bata o creme de leite fresco bem gelado até ficar firme.

Misture o chantilly aos poucos no creme de banana já frio, mexendo devagar de baixo para cima com uma espátula.