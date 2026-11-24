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Ana Beatriz Sousa
Publicado em 24 de novembro de 2026 às 09:03
Uma receita de mousse de banana feita com leite condensado e chantilly já bateu quase 2 milhões de visualizações no YouTube ao ensinar um doce cremoso que dispensa o forno. Publicado pelo canal Kuchenglück, o vídeo mostra o passo a passo de uma sobremesa leve servida em taças individuais, perfeita para fechar o almoço de domingo ou receber visitas.
Apesar de ser anunciada como um preparo rápido, a receita pede um pouco mais de calma na cozinha, pois a base vai ao fogo baixo antes de esfriar por completo. O segredo para o doce ficar bem fofo e sem bolinhas está na hora de juntar esse creme já frio ao chantilly batido, usando algumas gotas de limão para não deixar a banana escurecer e quebrar o excesso de açúcar.
Aprenda a fazer um mousse de banana e leite condensado
2 bananas maduras
100 ml de leite
50 g de leite condensado
60 ml de suco de limão
2 ovos
50 g de açúcar
30 g de amido de milho
5 ml (1 colher de chá) de essência de baunilha
100 ml de creme de leite fresco para chantilly (ou chantilly pronto)
Descasque e pique as bananas. Bata no liquidificador ou mixer com o leite, o leite condensado e o suco de limão até formar um creme liso.
Em uma tigela, bata os ovos com o açúcar, o amido de milho e a baunilha até ficar homogêneo.
Junte o creme de banana aos ovos em uma panela. Cozinhe em fogo baixo, mexendo sempre com um batedor de arame, até engrossar em ponto de mingau firme.
Tire do fogo, cubra o creme com plástico-filme encostado na superfície (para não criar película) e espere esfriar totalmente.
Na batedeira, bata o creme de leite fresco bem gelado até ficar firme.
Misture o chantilly aos poucos no creme de banana já frio, mexendo devagar de baixo para cima com uma espátula.
Sirva em taças e leve à geladeira por pelo menos 1 hora. Decore com rodelas de banana, canela, raspas de chocolate ou biscoito triturado antes de servir.