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Parece gambiarra, mas funciona: para que serve colocar uma garrafa de plástico no teto

Conhecido como lâmpada de Moser, método criado no Brasil ganhou espaço em diferentes países por aproveitar materiais simples e a luz solar

  • Foto do(a) author(a) Bianca Hirakawa
  • Foto do(a) author(a) Agência Correio

  • Bianca Hirakawa

  • Agência Correio

Publicado em 7 de outubro de 2026 às 12:36

Técnica usa uma garrafa transparente cheia de água para espalhar a luz do sol dentro de ambientes que recebem pouca iluminação natural
Técnica usa uma garrafa transparente cheia de água para espalhar a luz do sol dentro de ambientes que recebem pouca iluminação natural Crédito: Pexels

Uma garrafa PET cheia de água pode parecer um objeto comum, mas, colocada de uma maneira específica no teto, ela consegue levar a luz do sol para ambientes que quase não recebem iluminação natural.

A técnica é conhecida como lâmpada de Moser e usa um princípio simples: aproveitar a luz solar para iluminar o interior de uma construção durante o dia, sem consumir eletricidade.

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Como uma garrafa consegue iluminar um cômodo?

O método utiliza uma garrafa PET transparente cheia de água, instalada em uma abertura feita no teto.

Parte do recipiente fica do lado de fora da construção, enquanto outra parte permanece voltada para o interior da casa. A região exposta precisa receber diretamente os raios solares para que o sistema consiga aproveitar a luz durante o dia.

O efeito acontece porque a garrafa funciona como uma espécie de difusor da luz solar.

Quando os raios do sol atravessam a água, eles mudam de direção e se espalham pelo ambiente. Com isso, a claridade consegue alcançar uma área maior do que alcançaria se entrasse apenas por um pequeno ponto no teto.

A técnica pode ser usada em quartos escuros, corredores e construções com poucas janelas.

Instalação exige alguns cuidados

Apesar de o princípio parecer simples, colocar uma garrafa no teto não significa apenas fazer um buraco e encaixar o recipiente.

Antes da instalação, é necessário verificar o material e a resistência da cobertura, além de fazer uma abertura adequada para a garrafa.

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O recipiente também precisa ficar firme e os arredores devem ser devidamente selados para impedir a entrada de água.

Outro ponto importante é garantir que a instalação continue impermeável durante as chuvas e verificar as normas de construção aplicáveis antes de modificar o telhado.

Algumas versões do sistema utilizam ainda uma pequena quantidade de cloro ou lavandina na água para retardar o surgimento de algas. Nesse caso, a garrafa deve permanecer fechada e a quantidade utilizada precisa ser moderada.

A técnica não funciona à noite

A ideia chama atenção justamente pela simplicidade, mas existe uma limitação importante: a iluminação depende completamente da luz solar.

Ou seja, a garrafa consegue ajudar a clarear o ambiente durante o dia, mas não substitui uma lâmpada elétrica quando chega a noite.

A quantidade de iluminação também depende da radiação solar disponível e das condições da instalação.

Quem criou a lâmpada de Moser?

A técnica foi desenvolvida no início dos anos 2000 por Alfredo Moser, mecânico de Uberaba, no Brasil.

A ideia surgiu durante um período em que algumas regiões do país enfrentavam problemas relacionados ao fornecimento de eletricidade.

Moser encontrou uma maneira de levar luz natural para espaços que permaneciam escuros durante o dia utilizando justamente uma garrafa transparente cheia de água atravessando o teto.

Anos depois, o conceito ganhou projeção internacional.

Como a ideia se espalhou pelo mundo?

A técnica ganhou maior divulgação internacional em 2011, quando a MyShelter Foundation incorporou o conceito ao programa Liter of Light, nas Filipinas.

A proposta buscava oferecer uma alternativa econômica para melhorar a iluminação de casas utilizando materiais fáceis de encontrar e reutilizar.

Entre os fatores que ajudaram a espalhar o sistema estão o baixo custo de instalação, a reutilização de garrafas de plástico, a ausência de consumo elétrico durante o dia e a possibilidade de participação das próprias comunidades nas instalações.

Referências da UNESCO apontaram posteriormente a presença de projetos desse tipo em mais de 30 países.

O que pode dar errado ao colocar uma garrafa no teto?

Embora o funcionamento da iluminação seja simples, a instalação exige atenção principalmente por envolver a estrutura da cobertura.

Um selamento inadequado pode causar infiltrações e umidade, enquanto alterações feitas em determinados tipos de teto sem conhecimento da estrutura podem provocar danos.

Por isso, a fonte recomenda avaliar as condições da cobertura e consultar um profissional quando houver possibilidade de comprometer a impermeabilização ou a segurança da construção.

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