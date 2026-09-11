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Participante do MasterChef revela depressão e admite que tentou ser eliminado de propósito

Em carta aberta, Jesuíno desabafou sobre o momento difícil durante as gravações do reality show da Band

  • Foto do(a) author(a) Kamila Macedo

  • Kamila Macedo

Publicado em 11 de setembro de 2026 às 21:45

Jesuíno, participante da 13ª temporada de MasterChef Brasil Amadores
Jesuíno, participante da 13ª temporada de MasterChef Brasil Amadores Crédito: Divulgação/Band

Jesuíno, também conhecido como Donny Archanjo, é um dos participantes favoritos do público nesta temporada do MasterChef Brasil (Band). Na última terça-feira (8), ele deixou os espectadores com o coração na mão ao quase ser eliminado do reality show de culinária. No entanto, o cozinheiro amador veio a público nas redes sociais para revelar que enfrentava um quadro de depressão durante as filmagens e que, naquele episódio, tentou deixar a competição de propósito.

Na publicação, intitulada “carta aberta”, o participante explicou o contexto delicado que o levou a desejar a eliminação. “Eu estava passando por um momento muito difícil, enfrentando depressão, estresse e problemas familiares. A pressão estava sendo grande demais. Entrei naquela prova com um pensamento que talvez muitos não entendam: eu queria sair”, contou.

O competidor relatou que preferia deixar a atração da forma tradicional: sendo eliminado na prova. Contudo, mesmo com um desempenho abaixo do esperado, ele conseguiu permanecer no programa e acabou provocando a saída de Patric, seu principal rival na edição.

Participantes do MasterChef Brasil 2026

Matheus por Divulgação
Carla por Divulgação
Aline por Divulgação
Everaldo por Divulgação
Gabriela por Divulgação
Giovanni por Divulgação
Jesuino por Divulgação
Jéssica por Divulgação
Júlia por Divulgação
Larissa por Divulgação
Maria por Divulgação
Marcelo por Divulgação
Maria Eduarda por Divulgação
Nuri por Divulgação
Patric por Divulgação
Taís por Divulgação
Rodrigo por Divulgação
Reinaldo por Divulgação
1 de 18
Matheus por Divulgação

Ele continuou o relato detalhando o que sentiu durante o desafio culinário. “Naquele momento, entendi que não era eu quem estava decidindo o meu caminho. Deus estava no comando. Peço desculpas a todos que torceram por mim, que ficaram nervosos, que sofreram junto comigo e esperavam que eu desse o meu melhor. Talvez naquele dia eu não tenha conseguido entregar tudo aquilo que vocês esperavam de mim. Mas eu também sou humano, tenho minhas dores, minhas batalhas e meus limites”, desabafou.

Ao final do texto, o cozinheiro fez uma reflexão sobre a sua permanência: “Hoje, olhando para tudo isso, acredito que existe algo maior reservado para mim. Então, se Deus decidiu que eu ainda não deveria sair, eu vou aceitar a missão. Vou para a batalha. De cabeça erguida, coração aberto e fé renovada.”

O reality show está em sua reta final e Jesuíno segue como um dos seis competidores restantes na disputa, ao lado de Gabriela, Carla, Jéssica, Rodrigo e Maria Eduarda.

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