REALITY SHOW

Participante do MasterChef revela depressão e admite que tentou ser eliminado de propósito

Em carta aberta, Jesuíno desabafou sobre o momento difícil durante as gravações do reality show da Band

Kamila Macedo

Publicado em 11 de setembro de 2026 às 21:45

Jesuíno, participante da 13ª temporada de MasterChef Brasil Amadores Crédito: Divulgação/Band

Jesuíno, também conhecido como Donny Archanjo, é um dos participantes favoritos do público nesta temporada do MasterChef Brasil (Band). Na última terça-feira (8), ele deixou os espectadores com o coração na mão ao quase ser eliminado do reality show de culinária. No entanto, o cozinheiro amador veio a público nas redes sociais para revelar que enfrentava um quadro de depressão durante as filmagens e que, naquele episódio, tentou deixar a competição de propósito.

Na publicação, intitulada “carta aberta”, o participante explicou o contexto delicado que o levou a desejar a eliminação. “Eu estava passando por um momento muito difícil, enfrentando depressão, estresse e problemas familiares. A pressão estava sendo grande demais. Entrei naquela prova com um pensamento que talvez muitos não entendam: eu queria sair”, contou.

O competidor relatou que preferia deixar a atração da forma tradicional: sendo eliminado na prova. Contudo, mesmo com um desempenho abaixo do esperado, ele conseguiu permanecer no programa e acabou provocando a saída de Patric, seu principal rival na edição.

Participantes do MasterChef Brasil 2026 1 de 18

Ele continuou o relato detalhando o que sentiu durante o desafio culinário. “Naquele momento, entendi que não era eu quem estava decidindo o meu caminho. Deus estava no comando. Peço desculpas a todos que torceram por mim, que ficaram nervosos, que sofreram junto comigo e esperavam que eu desse o meu melhor. Talvez naquele dia eu não tenha conseguido entregar tudo aquilo que vocês esperavam de mim. Mas eu também sou humano, tenho minhas dores, minhas batalhas e meus limites”, desabafou.

Ao final do texto, o cozinheiro fez uma reflexão sobre a sua permanência: “Hoje, olhando para tudo isso, acredito que existe algo maior reservado para mim. Então, se Deus decidiu que eu ainda não deveria sair, eu vou aceitar a missão. Vou para a batalha. De cabeça erguida, coração aberto e fé renovada.”