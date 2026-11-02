QUE SUSTO!

Participante passa mal, desmaia no Domingo Legal e mobiliza equipe médica durante prova no SBT

Schauane passou mal durante o Comprar é Bom, Levar é Melhor e surpreendeu com decisão

Giuliana Mancini

Publicado em 2 de novembro de 2026 às 08:54

Participante desmaiou durante prova Crédito: SBT/Reprodução

Uma participante do quadro Comprar é Bom, Levar é Melhor, do Domingo Legal, passou por um susto durante a edição exibida neste domingo (1º). Identificada como Schauane, ela desmaiou enquanto participava de uma das provas da atração e precisou receber atendimento da equipe médica do programa.

O episódio aconteceu durante a dinâmica realizada em uma loja e preocupou os demais integrantes da família. Saymon percebeu que a colega havia perdido os sentidos e não escondeu a apreensão com a situação. "Percebi a Schauane, desmaiou. Nossa, fiquei muito preocupado", relatou.

Apartamento de Celso Portiolli 1 de 8

Depois de receber assistência, Schauane falou sobre o ocorrido e atribuiu o mal-estar à emoção e à adrenalina da competição. A participante contou que estava bastante ansiosa com a possibilidade de conquistar os prêmios. "Foi muita adrenalina, muita emoção, sabe?", explicou.

Apesar do susto, ela garantiu que não pretendia desistir da disputa. A dinâmica chegou a ser interrompida para que a participante recebesse os cuidados necessários, mas Schauane demonstrou vontade de continuar no quadro.

O Comprar é Bom, Levar é Melhor é uma das atrações do Domingo Legal, apresentado por Celso Portiolli no SBT. No quadro, famílias participam de provas e respondem a perguntas para tentar levar para casa os produtos disponíveis em uma loja.