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Participante passa mal, desmaia no Domingo Legal e mobiliza equipe médica durante prova no SBT

Schauane passou mal durante o Comprar é Bom, Levar é Melhor e surpreendeu com decisão

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 2 de novembro de 2026 às 08:54

Participante desmaiou durante prova
Participante desmaiou durante prova Crédito: SBT/Reprodução

Uma participante do quadro Comprar é Bom, Levar é Melhor, do Domingo Legal, passou por um susto durante a edição exibida neste domingo (1º). Identificada como Schauane, ela desmaiou enquanto participava de uma das provas da atração e precisou receber atendimento da equipe médica do programa.

O episódio aconteceu durante a dinâmica realizada em uma loja e preocupou os demais integrantes da família. Saymon percebeu que a colega havia perdido os sentidos e não escondeu a apreensão com a situação. "Percebi a Schauane, desmaiou. Nossa, fiquei muito preocupado", relatou.

Apartamento de Celso Portiolli

Celso Portiolli investe em apartamento de luxo em prédio com 37 áreas de lazer no litoral de Santa Catarina. por Reprodução
Celso Portiolli investe em apartamento de luxo em prédio com 37 áreas de lazer no litoral de Santa Catarina. por Reprodução
Celso Portiolli investe em apartamento de luxo em prédio com 37 áreas de lazer no litoral de Santa Catarina. por Reprodução
Celso Portiolli investe em apartamento de luxo em prédio com 37 áreas de lazer no litoral de Santa Catarina. por Reprodução
Celso Portiolli investe em apartamento de luxo em prédio com 37 áreas de lazer no litoral de Santa Catarina. por Reprodução
Celso Portiolli investe em apartamento de luxo em prédio com 37 áreas de lazer no litoral de Santa Catarina. por Reprodução
Celso Portiolli investe em apartamento de luxo em prédio com 37 áreas de lazer no litoral de Santa Catarina. por Reprodução
Celso Portiolli investe em apartamento de luxo em prédio com 37 áreas de lazer no litoral de Santa Catarina. por Reprodução
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Celso Portiolli investe em apartamento de luxo em prédio com 37 áreas de lazer no litoral de Santa Catarina. por Reprodução

Depois de receber assistência, Schauane falou sobre o ocorrido e atribuiu o mal-estar à emoção e à adrenalina da competição. A participante contou que estava bastante ansiosa com a possibilidade de conquistar os prêmios. "Foi muita adrenalina, muita emoção, sabe?", explicou.

Apesar do susto, ela garantiu que não pretendia desistir da disputa. A dinâmica chegou a ser interrompida para que a participante recebesse os cuidados necessários, mas Schauane demonstrou vontade de continuar no quadro.

O Comprar é Bom, Levar é Melhor é uma das atrações do Domingo Legal, apresentado por Celso Portiolli no SBT. No quadro, famílias participam de provas e respondem a perguntas para tentar levar para casa os produtos disponíveis em uma loja.

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