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Passageira tira a roupa e 'desfila' nua pelo corredor de avião nos EUA

Aeronave da Southwest, que iria de Houston a Phoenix, retornou ao portão de embarque

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 8 de outubro de 2026 às 09:49

Passageira ficou nua durante decolagem nos EUA e 'desfilou' pelo corredor de avião
Passageira ficou nua durante decolagem nos EUA e 'desfilou' pelo corredor de avião Crédito: Reprodução/X

Uma passageira tirou a roupa e começou a circular nua pelo interior de um avião que se preparava para decolar nos Estados Unidos. A mulher ainda caminhou pelo corredor e gritou durante o episódio, que aconteceu em um voo da Southwest de Houston (Texas) para Phoenix (Arizona).

O caso ocorreu em 3 de março de 2025, mas imagens da situação voltaram a circular nas redes sociais recentemente. Os vídeos mostram a passageira andando sem roupa pelos corredores do avião, que estava taxiando. Os demais passageiros permanecem sentados. Em determinado momento, a mulher ficou na parte da frente da aeronave e passou a agir de maneira descontrolada.

Avião de R$ 225 milhões de Neymar

Avião de Neymar tem pintura externa na cor preta e emblema com as iniciais do jogador por Reprodução
Dassault Falcon 900LX por dentro por Dassault Falcon/Divulgação
Neymar já compartilhou vídeos mostrando o jatinho por dentro por Reprodução/Instagram
Neymar já compartilhou vídeos mostrando o jatinho por dentro por Reprodução/Instagram
Neymar já compartilhou vídeos mostrando o jatinho por dentro por Reprodução/Instagram
Neymar já compartilhou vídeos mostrando o jatinho por dentro por Reprodução/Instagram
Dassault Falcon 900LX por dentro por Dassault Falcon/Divulgação
Dassault Falcon 900LX por dentro por Dassault Falcon/Divulgação
Dassault Falcon 900LX por dentro por Dassault Falcon/Divulgação
Dassault Falcon 900LX por dentro por Dassault Falcon/Divulgação
Dassault Falcon 900LX por dentro por Dassault Falcon/Divulgação
Dassault Falcon 900LX por dentro por Dassault Falcon/Divulgação
Jato executivo Dassault Falcon 900LX, avião de Neymar por Dassault Falcon/Divulgação
Dassault Falcon 900LX por dentro por Dassault Falcon/Divulgação
Dassault Falcon 900LX por dentro por Dassault Falcon/Divulgação
Dassault Falcon 900LX por dentro por Dassault Falcon/Divulgação
Dassault Falcon 900LX por dentro por Dassault Falcon/Divulgação
Jato executivo Dassault Falcon 900LX, avião de Neymar por Dassault Falcon/Divulgação
Jato executivo Dassault Falcon 900LX, avião de Neymar por Reprodução
Dassault Falcon 900LX por dentro por Dassault Falcon/Divulgação
Dassault Falcon 900LX por dentro por Dassault Falcon/Divulgação
Dassault Falcon 900LX por dentro por Dassault Falcon/Divulgação
Jato executivo Dassault Falcon 900LX, avião de Neymar por Dassault Falcon/Divulgação
Avião de Neymar tem pintura externa na cor preta e emblema com as iniciais do jogador por Reprodução
Avião de Neymar tem pintura externa na cor preta e emblema com as iniciais do jogador por Reprodução
Avião de Neymar tem pintura externa na cor preta e emblema com as iniciais do jogador por Reprodução/Instagram
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Avião de Neymar tem pintura externa na cor preta e emblema com as iniciais do jogador por Reprodução

Relatos de pessoas que estavam no voo indicam que a mulher já havia pedido para deixar o avião antes de tirar as roupas. "Eu me lembro dela dizendo que queria sair do voo", contou um dos passageiros à Viral Press.

Segundo a testemunha, a mulher também teria gritado que era bipolar e começado a agir de maneira estranha. "É tão alarmante, especialmente porque havia crianças a bordo", afirmou. A informação, porém, corresponde apenas ao que a testemunha disse ter ouvido e não confirma qualquer diagnóstico médico.

A situação durou cerca de 25 minutos. O avião não chegou a concluir a decolagem e retornou ao portão, onde policiais do Departamento de Polícia de Houston aguardavam a aeronave.

Passageira foi levada para avaliação médica

A polícia informou à NBC News que recebeu uma chamada por volta das 15h30 relatando que uma passageira havia tirado as roupas e estava causando uma perturbação dentro do avião.

Os policiais retiraram a mulher da aeronave e a levaram ao NeuroPsychiatric Center do Harris Health Ben Taub Hospital, em Houston, para uma avaliação médica. Ela não teve o nome divulgado e nenhuma acusação foi registrada contra a passageira.

A decisão de levá-la para atendimento médico, em vez de prendê-la, chamou a atenção nas redes sociais quando os vídeos começaram a se espalhar. O episódio acabou gerando milhões de visualizações.

Voo atrasou mais de uma hora

A Southwest confirmou que o voo 733 precisou retornar ao portão por causa de uma "situação envolvendo um cliente a bordo". 

"Entramos em contato com os clientes para pedir desculpas pelo atraso em suas viagens e agradecemos pela paciência enquanto nossas equipes trabalhavam para levá-los aos seus destinos o mais rapidamente possível", afirmou a companhia em um comunicado divulgado na época.

O voo estava programado para deixar Houston às 14h55, no horário central dos Estados Unidos, mas só conseguiu decolar às 16h32. A aeronave chegou a Phoenix às 18h20, no horário local.

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