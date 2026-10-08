DURANTE A DECOLAGEM

Passageira tira a roupa e 'desfila' nua pelo corredor de avião nos EUA

Aeronave da Southwest, que iria de Houston a Phoenix, retornou ao portão de embarque

Giuliana Mancini

Publicado em 8 de outubro de 2026 às 09:49

Passageira ficou nua durante decolagem nos EUA e 'desfilou' pelo corredor de avião Crédito: Reprodução/X

Uma passageira tirou a roupa e começou a circular nua pelo interior de um avião que se preparava para decolar nos Estados Unidos. A mulher ainda caminhou pelo corredor e gritou durante o episódio, que aconteceu em um voo da Southwest de Houston (Texas) para Phoenix (Arizona).

O caso ocorreu em 3 de março de 2025, mas imagens da situação voltaram a circular nas redes sociais recentemente. Os vídeos mostram a passageira andando sem roupa pelos corredores do avião, que estava taxiando. Os demais passageiros permanecem sentados. Em determinado momento, a mulher ficou na parte da frente da aeronave e passou a agir de maneira descontrolada.

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Relatos de pessoas que estavam no voo indicam que a mulher já havia pedido para deixar o avião antes de tirar as roupas. "Eu me lembro dela dizendo que queria sair do voo", contou um dos passageiros à Viral Press.

Segundo a testemunha, a mulher também teria gritado que era bipolar e começado a agir de maneira estranha. "É tão alarmante, especialmente porque havia crianças a bordo", afirmou. A informação, porém, corresponde apenas ao que a testemunha disse ter ouvido e não confirma qualquer diagnóstico médico.

A situação durou cerca de 25 minutos. O avião não chegou a concluir a decolagem e retornou ao portão, onde policiais do Departamento de Polícia de Houston aguardavam a aeronave.

NEW: Female Astronaut forces Southwest flight to return to gate after running n*ked up and down the aisle for 25 minutes The woman stripped n*ked during a Southwest flight from Houston to Phoenix on Monday She paraded around the plane for 25 minutes before authorities intervened Houston Police detained her for medical evaluations It's unclear if charges will be filed FOLLOW & REPOST FOR THE NEXT SHOCKING DROP. — Look Deeper (@Look_DeeperHQ) October 4, 2026

Passageira foi levada para avaliação médica

A polícia informou à NBC News que recebeu uma chamada por volta das 15h30 relatando que uma passageira havia tirado as roupas e estava causando uma perturbação dentro do avião.

Os policiais retiraram a mulher da aeronave e a levaram ao NeuroPsychiatric Center do Harris Health Ben Taub Hospital, em Houston, para uma avaliação médica. Ela não teve o nome divulgado e nenhuma acusação foi registrada contra a passageira.

Woman strips on Southwest Airlines flight. Why can’t people just sit? https://t.co/I200zLTIEc — UHBooster ?⚾️? (@CrankItUpCoogs) October 7, 2026

A decisão de levá-la para atendimento médico, em vez de prendê-la, chamou a atenção nas redes sociais quando os vídeos começaram a se espalhar. O episódio acabou gerando milhões de visualizações.

Voo atrasou mais de uma hora

A Southwest confirmou que o voo 733 precisou retornar ao portão por causa de uma "situação envolvendo um cliente a bordo".

"Entramos em contato com os clientes para pedir desculpas pelo atraso em suas viagens e agradecemos pela paciência enquanto nossas equipes trabalhavam para levá-los aos seus destinos o mais rapidamente possível", afirmou a companhia em um comunicado divulgado na época.