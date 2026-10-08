Avião precisa voltar ao portão após passageira ficar nua e dançar por 25 minutos

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Fernanda Varela
Publicado em 8 de outubro de 2026 às 16:02
Uma passageira provocou uma situação inusitada dentro de um avião da Southwest Airlines ao tirar toda a roupa e começar a caminhar nua pelo corredor da aeronave. O episódio aconteceu na segunda-feira (5), no Aeroporto William P. Hobby, em Houston, no Texas, Estados Unidos, pouco antes da decolagem de um voo com destino a Phoenix, no Arizona.
O avião já estava taxiando quando a mulher começou a retirar as roupas diante dos demais passageiros. Depois de ficar completamente nua, ela passou a circular pelo corredor e chegou a parar diante da cabine dos pilotos.
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Nesse momento, a passageira começou a dançar e a movimentar a cabeça de maneira agitada, enquanto a aeronave ainda se preparava para iniciar a viagem.
Segundo as informações divulgadas, a situação durou aproximadamente 25 minutos, sem que a tripulação conseguisse encerrar o episódio durante esse período.
Diante do ocorrido, o comandante decidiu cancelar o procedimento de decolagem e conduzir o avião de volta ao portão de embarque.
Passageira foi retirada pela polícia
Assim que a aeronave retornou ao terminal, policiais entraram no avião para retirar a mulher. Ela foi detida e encaminhada inicialmente a um hospital em Houston.
Não foram divulgadas informações sobre a identidade da passageira, as circunstâncias que motivaram seu comportamento ou seu estado de saúde.
Também não há detalhes sobre eventuais acusações ou medidas legais adotadas após o episódio.