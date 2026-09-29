MILAGRE DA NATUREZA

Pássaro considerado ‘perdido’ pela ciência é filmado pela primeira vez na história

Cuco-picanço-de-ganges foi encontrado por pesquisadores em floresta da Costa do Marfim; ave integra grupo de espécies que passaram anos sem serem documentadas

Fernanda Varela

Publicado em 29 de setembro de 2026 às 14:01

Cuco-picanço-de-ganges Crédito: Reprodução

Um pássaro que não era registrado na natureza havia 13 anos protagonizou um momento histórico para pesquisadores na África. O cuco-picanço-de-ganges (Lalage melanoptera) foi encontrado no Parque Nacional de Taï, na Costa do Marfim, e filmado pela primeira vez.

O último registro fotográfico conhecido da ave havia sido feito em 2013, na Floresta de Atewa, em Gana. Depois de mais de uma década sem novos avistamentos documentados, a espécie passou a integrar a lista de pássaros considerados “perdidos” pela ciência.

A redescoberta aconteceu durante uma expedição dos pesquisadores Stephanie Bartlett e Paulo Ditzel pelas florestas tropicais da África Ocidental. Os dois já estavam havia cerca de seis meses em campo quando encontraram a ave.

Em entrevista ao IFLScience, eles contaram que sabiam que as chances de um encontro eram pequenas e chegaram a brincar sobre a possibilidade de localizar a espécie. Durante uma saída pela floresta, porém, perceberam as penas coloridas entre a vegetação.

O encontro aconteceu rapidamente, mas foi suficiente para produzir novos registros fotográficos e, principalmente, a primeira filmagem conhecida da espécie.

Por que foi tão difícil encontrar o pássaro?

Apesar da plumagem chamativa, o cuco-picanço-de-ganges pode ser difícil de observar por causa de seu comportamento. A espécie costuma permanecer nas copas das árvores em áreas florestais de países como Serra Leoa, Libéria, Gana e Costa do Marfim.

Essas florestas também vêm sofrendo com o desmatamento associado à expansão de áreas agrícolas, incluindo plantações de cacau, o que representa uma ameaça às populações de aves que dependem desse ambiente.

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A redescoberta chama atenção ainda para a quantidade de aves que continuam sem registros recentes. Segundo a lista compilada pela iniciativa Search for Lost Birds, 126 espécies eram consideradas “perdidas”.

O projeto reúne organizações como Re:wild, American Bird Conservancy e BirdLife International e busca localizar espécies que passaram longos períodos sem serem documentadas.